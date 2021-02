Cristina Cifuentes absolta de la falsificació del seu màster

L'Audiència Provincial de Madrid ha absolt a l'expresidenta regional Cristina Cifuentes en el cas Màster, en el qual estava acusada d'induir la falsificació de l'acta del seu treball de fi d'estudis, han informat fonts jurídiques.La Secció 15 de l'audiència madrilenya ha condemnat en canvi a les altres dues processades per falsedat: a la professora i assessora de la Comunitat de Madrid Teresa Feito a tres anys de presó, i a la docent Cecilia Rosado a un any i sis mesos.El judici pel cas Màster va quedar vist per sentència el passat 5 de febrer, després de cinc sessions en les quals van declarar la tres processades i, com a testimonis, nombrosos responsables de la Universidad Rei Jian Carlos (URJC), professors, alumnes i l'exconseller madrileny d'Educació Rafael Van Grieken.La Fiscalia demanava tres anys i tres mesos de presó per a Cifuentes per induir a la falsificació de l'acta del seu treball fi de màster (TFM), així com la mateixa pena per a Teresa Feito i 21 mesos per a la docent Cecilia Rosado per falsificar aquest document, encara que amb atenuant per haver confessat i col·laborat amb la justícia.