Què passa si et saltes la segona dosi de la vacuna del coronavirus, segons els experts

Les de Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Sputnik precisen totes de dues administracions.

Actualitzada 14/02/2021 a les 17:53

El món està ja en ple procés de vacunació per a vèncer la pandèmia del coronavirus. Són diverses les vacunes desenvolupades que s'estan ja administrant, i la majoria precisen de dues dosis per a aconseguir la immunització del pacient. Les vacunes de Pfizer, Moderna, Oxford/AstraZeneca i la russa Sputnik funcionen amb dues aplicacions. Però, què passa si només et poses la primera?La BBC ha recollit en un reportatge la opinió de diversos experts en salut pública i infeccions sobre el que pot ocórrer i el que no si solament t'has vacunat amb la primera dosi.David Ho és immunòleg i professor de la divisió de ciències biomèdiques en la Universitat de Califòrnia Riverside. Segons aquest doctor, «la segona dosi pot ser molt important per a assegurar-se de tenir una resposta immunitària adequada».«Potser una possible analogia seria com aprenem algun material complex en una classe. Algunes persones afortunades poden aprendre la informació immediatament sense necessitat de revisar o recordar, però la majoria de les persones necessiten repassar per a fixar la informació al seu cap», afirma.«Hi haurà variacions individuals (per a algú que només pren una dosi), però el més possible és que no tinguin immunitat completa. No obstant això, fins i tot una mica d'immunitat de la primera dosi pot ajudar a reduir la gravetat de qualsevol infecció, ja que encara això li dóna al sistema immunològic una mica d'avantatge», conclou.Rebeca Wurtz és mèdic de malalties infeccioses i experta en salut de la població en la Universitat de Minnesota. La seva opinió és clara: »No em perdria la segona dosi voluntàriament. No almenys per una excusa tipus: vaig haver de fer un encàrrec per a la ferreteria. Si t'és absolutament impossible acudir a la segona dosi quan arribi el moment perquè hi ha una tempesta de neu o algun altre esdeveniment que ho impedeixi, llavors l'ideal és que rebis la següent dosi quan sigui possible, idealment uns dies o unes poques setmanes després de la data en la qual estava programada la cita original».«Fins que no et posis aquesta segona dosi tens menys protecció, si bé encara alguna cosa, contra infeccions i símptomes greus, i pots disseminar el virus si resultes infectat», explica. «Per contra, un pacient completament immunitzat gaudeix d'una millor protecció i menys disseminació. És gairebé segur que obtindràs una protecció significativa fins i tot si reps la segona dosi setmanes més tard. Ara mateix s'estan estudiant esquemes de dosatge alternatius. Les dosis de reforç contra el tètanus s'administren cada 10 anys després de la sèrie inicial de vacunes en la infància. Es desconeix la protecció que brinden les vacunes Covid autoritzades a mesura que disminueix la resposta immune inicial, però s'està estudiant», afegeix.Wurtz prossegueix: «Les dosis de reforç poden convertir-se en una rutina. Les dades recents suggereixen que si has tingut Covid, una sola dosi de la vacuna Pfizer o Moderna (que actua en essència com una dosi de reforç) és suficient per a estimular els nivells d'anticossos al que es creu que és un nivell protector. Això s'havia demostrat en persones amb antecedents de Covid altament simptomàtic i positiu en la prova».«Han passat molts mesos entre la malaltia i la vacunació i, no obstant això, les persones que van emmalaltir encara reben un fort reforç d'anticossos en posar-se la vacuna. Ningú sap, encara, quin tipus de resposta immune desperta una sola dosi de vacuna en persones que prèviament van tenir Covid asimptomàtic (possiblement no diagnosticat). Tenen aquestes persones dosis més baixes d'anticossos a l'inici de l'estudi i, per tant, menys resposta a una sola dosi?», es pregunta.«En resum, ara com ara, posa't la segona dosi a temps o tan aviat com sigui possible després d'ometre-la. Però no t'espantis si et retardes, així sigui diverses setmanes», conclou.Cheryl Heaton és degana de l'Escola Universitària de Salut Pública de Nova York. En la seva opinió, «els assajos de les dues vacunes actuals van llançar al voltant d'un 70% d'eficàcia per a evitar els casos més greus de la malaltia després d'una dosi, un 25% menys que després de rebre totes dues dosis».«Queda per veure si les vacunes seran igualment protectores contra altres variants, però els estudis de laboratori són esperançadors. És important rebre totes dues dosis, però una és certament millor una dosi que cap. És d'esperar que l'acceleració garanteixi una cobertura completa i oportuna. Les vacunes d'una dosi amb un emmagatzematge més fàcil seran una gran millora», conclou.Finalment, David Alland, professor i cap de la divisió de malalties infeccioses de l'escola mèdica Rutgers de Nova Jersey, explica: «en primer lloc no tenim dades a llarg termini sobre cap d'aquestes vacunes en termes de quant temps durarà la immunitat. Normalment, la segona injecció de les vacunes s'usa tant per a augmentar la immunitat després de la primera injecció com per a augmentar la durada d'aquesta immunitat. Tenim ja algunes dades sobre la primera pregunta, però no sobre la segona. Sabem que el nivell de protecció augmenta amb la segona dosi, per la qual cosa clarament hi ha un benefici. No obstant això, no sabem quant temps durarà aquesta protecció., i és probable que la seva immunitat duri més amb la segona dosi».«Dit això, crec que la gent hauria d'estar feliç deposar-se la vacuna, així sigui la primera dosi. Si hi ha problemes de estoc, o no pots acudir a la segona dosi per un altre problema probablement no és tan dolent. Probablement no suposa una gran diferència si el retard va de quatre a sis o vuit setmanes, per exemple. Això sí, si esperes un any, no obtindries el mateix impuls a la immunització i és possible que no obtinguis la mateixa protecció», explica.«Si has de triar entre vacunar-te de la manera 'correcta' o de la manera 'incorrecta', probablement tractaria de fer-ho de la manera correcta perquè ara és el moment en el qual necessitem més protecció, quan realment estem en el pic de la transmissió. Estem començant a veure-ho caure ara. Amb sort, aquesta tendència continuarà. Malgrat tot, l'aparició de noves variants fa que sigui realment fonamental que fem tot el possible per a detenir la propagació ara. Per raons tant egoistes com de salut pública, crec que volem fer tot el que puguem per a obtenir el que sabem que és una protecció excel·lent amb aquestes dues dosis en lloc de conformar-nos amb una protecció incerta si esperem més», conclou.