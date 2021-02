Un terratrèmol de 7,1 graus sacseja la costa de Fukushima al Japó

L'Agència Meteorològica del Japó va assenyalar que el sisme podria causar un lleu augment del nivell de la mar, encara que no s'ha activat l'alerta de tsunami

Un terratrèmol de 7,1 graus en l'escala oberta Ritcher va sacsejar avui la costa de Fukushima, en l'est del Japó, i es va notar amb força a Tòquio, sense que les autoritats nipones activessin de moment l'alerta de tsunami.El sisme va tenir lloc a les 23.08 hora local del dissabte (14.08 GMT) amb epicentre a uns 60 quilòmetres de profunditat enfront de la costa de la prefectura de Fukushima, segons va informar l'Agència Meteorològica del Japó.Tant a Fukushima com en la confrontant Miyagi, en la costa nord-est del Japó, el terratrèmol va aconseguir el nivell de sis alt en l'escala japonesa, amb un màxim de set i més centrada en les zones afectades que en la intensitat del tremolor.Altres prefectures de la costa oriental i del centre del Japó es van veure també sacsejades amb força pel tremolor, entre elles la capital, on es va aconseguir el nivell 4 de l'escala nipona.L'Agència Meteorològica del Japó va assenyalar que el sisme podria causar un lleu augment del nivell de la mar, encara que no s'ha activat l'alerta de tsunami.L'Executiu nipó ha conformat un equip d'emergència per a recopilar la informació disponible i avaluar la situació, segons va informar la cadena estatal NHK.Així mateix, les companyies energètiques que operen centrals nuclears situades en la zones afectades es troben realitzant comprovacions sobre si han produït danys en aquestes instal·lacions, va assenyalar aquest mitjà.De moment no consta si s'han produït altres danys materials o si el fort tremolor ha deixat víctimes o ferits.