Quatre dades sobre l'origen de la pandèmia revelats per l'OMS després de la seva missió de recerca en Wuhan

Actualitzada 13/02/2021 a les 18:54

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha conclòs la seva recerca de camp en Wuhan, la Xina, per a llançar llum sobre l'origen de la pandèmia del coronavirus. Encara que han quedat moltes preguntes sense respondre, l'equip traslladat fins a l'epicentre de la pandèmia ha tret algunes coses en clar, segons informa 20 minutos.Tal com recull la BBC en un reportatge, les principals conclusions de la recerca, que va durar dues setmanes i va ser supervisada per les autoritats xineses, són quatre.Una de les principals teories conspiranoiques sobre la pandèmia del coronavirus és que va ser una fuga, intencional o no, d'un laboratori biològic d'alta seguretat. Però segons l'OMS, això és improbable.Peter Ben Embarek, cap de la missió de l'OMS, va justificar la seva opinió pels «estrictes protocols de seguretat» en aquestes instal·lacions i va argumentar que abans de l'aparició del virus «cap publicació científica ni cap informe en cap laboratori del món» havia parlat sobre ell. Aquest tipus de filtracions, segons ell, són «infreqüents».Els investigadors van remenar quatre opcions sobre l'origen del virus: transmissió directa d'animal a humà; transmissió a través d'un hoste animal intermedi (d'animal a animal i després a humans); transmissió per mitjà d'algun aliment congelat de la cadena de fred o la ja citada possible fugida d'un laboratori.L'OMS es decanta per la segona. «Tot continua assenyalant a una reservorio d'aquest virus, o d'un virus similar, en poblacions de ratapinyades», va dir Embarek en declaracions als mitjans de comunicació.No creuen que això ocorregués en Wuhan, per la qual cosa l'equip va intentar trobar «altres espècies animals que van poder contribuir a introduir el virus» en aquesta ciutat, com a hostes intermedi. No sembla que hi hagués una gran circulació del virus en cap espècie animal al país», van dir.Una altra opció remenada per l'OMS és que la transmissió es produís per mitjà d'algun aliment congelat de la cadena de fred. «Tenim el potencial de continuar aquesta pista i investigar la cadena de subministrament i els animals que van ser distribuïts al mercat (humit de Huanan)», va dir Embarek.«Sabem que el virus pot sobreviure en condicions que es troben en aquests ambients gelats, freds, però en realitat no sabem si el virus es pot transmetre a humans», va concloure l'investigador cap.«Per a entendre el panorama de desembre de 2019 ens embarquem en una recerca molt detallada i profunda d'altres casos que van poder no haver-se detectat, previs en 2019», va dir Embarek.«I la conclusió va ser que no trobem proves de grans brots que puguin estar relacionats amb casos de Covid-19 abans de desembre de 2019 en Wuhan o en un altre lloc», va afegir.«El possible camí des de qualsevol espècie animal d'origen fins al mercat de Huanan podia haver estat llarg i convuls, incloent moviment transfronterer», va dir Embarek.