Primera dosi de la vacuna és més efectiva entre els qui van passar covid

Un estudi preliminar de la Universitat de Bar-llan i el centre mèdic Ziv d'Israel apunta a una forta resposta immune independentment de quan es va infectar la persona vacunada

Actualitzada 13/02/2021 a les 19:19

Els resultats preliminars d'un estudi de la Universitat israeliana de Bar-Ilan i el Centre Mèdic Ziv van mostrar que la primera dosi de la vacuna contra la covid-19 és més efectiva entre els qui prèviament havien passat la infecció.L'estudi, publicat en Eurosurveillance, la revista del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC), apunta a una resposta immune major, independentment de quan van contreure el coronavirus i de si tenia o no anticossos detectables.La recerca va ser realitzada entre 514 treballadors del centre sanitari, dels quals 17 van estar infectats entre un i deu mesos abans de rebre la vacuna, i ara l'anàlisi requereix d'una major mostra de persones abans d'arribar a conclusions definitives, van informar les institucions en un comunicat.«Aquesta troballa pot ajudar els països a prendre decisions formades respecte a la política de vacunes, per exemple, si les persones prèviament infectades han de vacunar-se amb prioritat i, en aquest cas, amb quantes dosis», va indicar Michael Edelstein, professor de la Universitat de Bar-Ilan.L'efectivitat va ser similar entre diferents grups ètnics, «encara que se sap que el virus afecta a alguns grups més que a uns altres».Els investigadors avançaran en l'estudi amb la «segona dosi per a comprendre millor quant temps protegirà la vacuna contra covid-19 en diferents grups de persones», van avançar.