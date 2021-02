Mor l'exministre de Defensa Alberto Oliart

El que va ser ministre de Defensa, Sanitat i de la Indústria i Energia entre 1977 i 1982 mor als 92 anys

Actualitzada 13/02/2021 a les 13:25

Alberto Oliart, que va ser ministre de Defensa, Sanitat i d'Indústria i Energia, entre 1977 i 1982 en els successius governs de UCD, ha mort aquesta matinada a Madrid als 92 anys, van informar a Efe fonts de la família.Oliart, nascut a Mèrida (Badajoz) el 29 de juliol de 1928, va anar així mateix president de Ràdio Televisió Espanyola, el seu últim càrrec públic, entre 2009 i 2011.Alberto Oliart era advocat de l'Estat i entre 1965 i 1968 va ser director administratiu i financer de RENFE i secretari general. Posteriorment va tornar al cos d'advocats de l'Estat en el Tribunal Suprem.En 1973 va deixar el Suprem i va ser nomenat director general del Banc Hispà Americà, per a quatre anys després entrar per primera vegada en el Govern de UCD, que en 1977 presidia Adolfo Suárez.Va encadenar així successivament les carteres d'Indústria i Energia, Sanitat i Seguretat Social i Defensa tant amb Suárez com amb Leopoldo Calvo-Sotelo fins a 1982 quan el PSOE va accedir al Govern.Posteriorment es va dedicar a l'advocacia i va ser membre de la Comissió Executiva del Banc Hispà Americà fins a 2009, quan amb José Luis Rodríguez Zapatero, va exercir el càrrec de president d'RTVE fins a 2011.