La vacuna d'Oxford/AstraZeneca es prova per primera vegada en nens

Actualitzada 13/02/2021 a les 19:11

La universitat anglesa d'Oxford ha iniciat aquest dissabte proves clíniques per a comprovar l'eficàcia en nens de 6 a 17 anys de la vacuna anticovid que ha elaborat amb la farmacèutica AstraZeneca, en el que es consideren els primers assajos del món en menors de la franja d'edat.En un comunicat, els investigadors expliquen que les proves per a determinar la seguretat i resposta immune dels nens a la vacuna coneguda tècnicament com ChAdOx1 nCoV-19 es desenvoluparan en centres de les ciutats d'Oxford, Londres, Southampton i Bristol.Per a aquests assajos, es reclutaran 300 voluntaris, dels quals fins a 240 rebran la vacuna d'Oxford/AstraZeneca i la resta una vacuna de control contra la meningitis.Segons la universitat d'Oxford, es tracta dels primers assajos amb nens petits d'una vacuna contra la covid, perquè fins ara només s'han fet proves amb joves de 16 i 17 anys, sense que de moment s'hagi autoritzat per a ús públic cap preparat.L'investigador cap i expert en infeccions i immunitat infantil d'Oxford, Andrew Pollard, va dir que, encara que els nens semblen veure's menys afectats pel coronavirus i no és probable que emmalalteixin de gravetat, «és important establir la seguretat i la resposta immune» a la vacuna, ja que alguns menors poden «beneficiar-se de ser immunitzats».La vacuna d'Oxford/AstraZeneca és, juntament amb la de Moderna i Pfizer/*BioNTech, una de les tres que, de moment, s'administra al Regne Unit, que aspira a complir dilluns que ve l'objectiu d'haver vacunat als quatre grups més vulnerables de la societat, uns 15 milions de persones.En estudis previs amb adults, s'ha demostrat que el preparat britànic, que també es distribueix a la Unió Europea i s'oferirà a preu de cost als països en vies de desenvolupament, és efectiu en un 63%, inoculat en dues dosis separades per vuit a 12 setmanes, i actualment s'investiga la seva eficàcia davant noves variants del virus.