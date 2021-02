Els brots en les residències cauen a la meitat en 15 dies després de la vacunació contra el coronavirus

El 79% de les residències d'Espanya ja han rebut les dues dosis de la vacuna

Les residències de gent gran, les més colpejades a Espanya pel coronavirus, comencen a veure la llum al final del túnel, segons informa 20minutos. La vacunació massiva contra la Covid a residents i treballadors, els primers als qui es va inocular la vacuna, està començant a fer efecte, tal com reflecteixen les últimes dades aportades pel Ministeri de Sanitat.Segons el seu últim informe, aquesta setmana s'han notificat 103 brots en centres sociosanitaris, la meitat que fa dues setmanes, quan es van notificar 201 brots.Davant aquestes dades, algunes comunitats com Catalunya, Balears, Andalusia, Extremadura o Navarra han manifestat ja la intenció de flexibilitzar els protocols en les residències i permetre les sortides dels seus usuaris, ja immunitzats amb les dues dosis de la vacuna. Per exemple, a Catalunya, els ancians i persones amb discapacitat que viuen en residències qualificades com a verdes (sense casos de Covid-19) i taronges (amb algun cas controlat) podran sortir a l'exterior d'aquests centres per a passejar i també fer sortides d'un o dos dies per a estar amb la família.Així mateix, el 79% dels centres residencials ha rebut les dues dosis de la vacuna de Pfizer contra la Covid i en un 93% no s'han produït casos de coronavirus després de la finalització del procés.Així ho reflecteix un estudi realitzat entre tot el sector pel Cercle Empresarial d'Atenció a les Persones (CEAPs), quan està a punt de complir-se un any de l'inici del confinament en les residències.Fins al moment, en els protocols a aplicar en aquesta tercera ona, no s'està tenint en consideració el factor de la vacunació, segons ha informat l'organització.Per això, atesos les dades que es desprenen de l'estudi i després de les reiterades peticions d'humanització d'usuaris, familiars i professionals, CEAPs considera que «resulta necessari revisar i actualitzar aquests protocols».«Lluitem perquè les persones grans que viuen en residències fossin les primeres a rebre la vacuna, juntament amb els qui cuiden d'elles, perquè han estat les més vulnerables, no sols davant el virus, sinó per la pèrdua de qualitat de vida al no poder relacionar-se amb els seus sers estimats i, durant gran part de la pandèmia, amb els seus companys de residència», explica la presidenta de CEAPs, Cinta Pascual.Sobre això, la presidenta de CEAPs exposa que les vacunes actuen sobre el sistema immunitari perquè estigui en condicions de combatre el virus si es veu exposat a aquest, però que «cal tenir en compte que les mesures de seguretat i higiene i d'ús de màscares hauran de mantenir-se, malgrat haver rebut la vacuna, fins que les autoritats sanitàries ho recomanin».A més, Pascual ha demanat prevenir la «deterioració cognitiva i físic» de les persones majors que viuen en les residències i de les quals ho fan soles, «traient-les d'aïllament social i recuperant la normalitat de manera progressiva sempre garantint la seguretat i la salut de professionals i sobretot de les persones per a les quals treballem».