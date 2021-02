El turisme espacial, una carrera en la qual es posicionen empreses espanyoles

L'empresa barcelonina Zero 2 Infinity té l'objectiu d'enviar turistes a l'espai des d'Andalusia gràcies a globus d'heli

Actualitzada 13/02/2021 a les 19:30

Andalusia, centre d'operacions

Falta finançament

Des que l'any 2001 el multimilionari Dennis Tito pagués gairebé 16,5 milions d'euros per viatjar a l'Estació Espacial Internacional, el turisme espacial s'ha convertit en una oportunitat de negoci a nivell mundial, en la qual també hi ha empreses espanyoles que volen ser presents.És el cas de Zero 2 Infinity, una companyia creada per José Mariano López-Urdiales en 2009 a Barberà del Vallès (Barcelona) que té com a objectiu enviar turistes a l'espai des d'Andalusia gràcies a globus d'heli.La seva intenció és poder pujar gairebé 40 quilòmetres, per sobre de l'espai aeri controlat i per sota dels satèl·lits, en un globus d'heli amb una càpsula pressuritzada.Tot per a arribar al lloc en el qual es produeix el que es coneix com a efecte «overview», és a dir, «prou per a veure la terra rodona, notar que és blava i que el cel és negre de dia», en paraules de López-Urdiales.En total, el viatge duraria unes sis hores, tal com explica el conseller delegat de Zero 2 Infinity a Efe: «Es triguen unes tres hores a pujar. Una vegada a dalt estàs dues hores». Per a baixar, la càpsula es desprèn del globus i aterra «sota un paracaigudes molt gran».Una tecnologia sobre la qual ell ja va escriure un assaig en 2002 i que té l'avantatge «de tenir zero emissions -ja que no cremes ni contamines-, zero sorolls i zero riscos d'explosió».Una proposta molt diferent a les que s'estan desenvolupant en altres llocs del món, on, bàsicament, aposten per una altra mena de vehicles.Els primers, com en el que va volar Dennis Tito, pugen a òrbita i necessiten d'una preparació prèvia. Avui dia, tan sols l'agència espacial russa, Roscosmos, ho ha ofert i el seient ja es cotitza a més de 70 milions.Molt més ràpid és el viatge en un coet suborbital, que puja fins als 80 quilòmetres, però només es manté un parell de minuts. Una idea sobre la qual ja treballen Virgin Galactic o Blue Origin, l'empresa que va fundar Jeff Bezos l'any 2000.Tant ha decidit apostar Bezos pels viatges aeroespacials, que aquest febrer anunciava la seva decisió de deixar de ser el conseller delegat de Amazon al llarg d'enguany per a «conrear altres passions», entre elles l'impuls de Blue Origin.Zero 2 Infinity diu que vol democratitzar aquest tipus de viatges dins del turisme de luxe, ja que no és necessària formació prèvia i el preu és molt de menor que la resta de les opcions. En concret, reservar un vol amb Zero 2 Infinity costa 110.000 euros.Un viatge que es realitzarà des del petit municipi de Villacarrillo (Jaén), on es troba el Centre de Vols Experimentals (Atles).Aquest lloc compta amb infraestructures i hangars, instal·lacions per a assajos i operacions no tripulats lleugers i tàctics, un aeròdrom amb una pista principal de 800 metres, torre de control i la possibilitat d'operar 300 dies a l'any.López-Urdiales també destaca el fet que a Andalusia existeix a més tota una infraestructura per a atreure a turistes d'alt nivell adquisitiu. «Ja està tot preparat per a rebre turistes d'aquest tipus», assegura.En qualsevol cas, perquè els turistes comencin a viatjar amb aquesta empresa, encara queden «un parell d'anys». «Hi haurà una fase que consistirà a pujar professionals (que podria ser fins i tot durant 2021) i després ja turistes», explica el directiu, que reconeix que, amb la irrupció de la pandèmia, 2020 has estat «un any en blanc» en el qual «totes les converses i projectes es van congelar».Perquè els primers turistes arribin a l'espai, Zero 2 Infinity necessita finançament. «Ens falten un parell de milions d'euros. Hem rebut ja uns sis i no ens falta gairebé res», assegura López-Urdiales. «Tenim la càpsula, els permisos, les assegurances, el estratopuerto. El que falta és una qüestió purament de finançament».Sobre aquest tema, reclama ajudes a l'Estat, ja que «Espanya ho té tot per a ser líder en turisme espacial: té les empreses i la tecnologia».«El que no sembla tenir és la voluntat política», afegeix el directiu, després de destacar que el país és líder mundial en globus tripulats, la qual cosa fa que tingui una gran experiència en aquesta matèria.En la seva opinió, el turisme espacial «podria portar molta riquesa, amb molts llocs de treball» i podria haver estat una realitat «des de fa 20 anys, perquè totes les tecnologies de base estaven, però no hi ha hagut voluntat política ni capital per a fer-ho».