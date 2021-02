El Senat dels Estats Units autoritza la incorporació de testimonis en el cas contra l'expresident Donald Trump

La votació s'ha aprovat per 55 vots a favor i 45 en contra

Actualitzada 13/02/2021 a les 19:39

El Senat dels EUA va aprovar aquest dissabte citar a testimonis durant el judici polític («impeachment») contra l'expresident Donald Trump per l'assalt al Capitoli el 6 de gener, un moviment inesperat que podria allargar i canviar el rumb d'aquest procediment.Dels cent senadors, 55 van votar a favor de citar testimonis, tots ells demòcrates i als quals es van unir cinc republicans: Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse, i Lindsey Graham, que al principi es va posicionar en contra, però va canviar el seu vot en l'últim moment.El vot de Graham, pròxim a Trump, podria buscar beneficiar a la defensa del exmandatari, que s'ha oposat a citar testimonis.Abans del vot, l'advocat de l'expresident, Michael van der Veen, va respondre amb fúria a la petició dels demòcrates de dir testimonis i va assegurar que, si el Senat aprovava aquesta proposta, ell necessitaria «100 testimoniatges i no sols un» i va insistir que qüestionaria a aquestes persones en el seu bufet d'advocats a la ciutat de Filadèlfia.Aquesta proposta una miqueta inusual de Van Der Veen va ser rebuda amb burles i riures per part dels senadors, la qual cosa visiblement va enfadar a l'advocat, qui va avisar: «No hi ha res del que riure's aquí!».S'esperava que avui el Senat acabés amb els arguments finals dels dos bàndols i el vot de condemna o absolució a Trump; però, aquesta inesperada decisió podria allargar significativament el procés.Aquest moviment del Senat arriba després que anit la cadena CNN publiqués nous detalls d'una conversa telefònica entre Trump i Kevin McCarthy, el líder republicà en la Cambra Baixa, ocorreguda durant l'assalt al Capitoli del passat 6 de gener.Segons aquests nous detalls, quan McCarthy es va posar en contacte amb el president perquè demanés als seus seguidors que suspenguessin l'assalt, aquest es va negar.«Bé, Kevin, suposo que aquesta gent està més enfadada per les eleccions que tu», li hauria respost Trump a McCarthy.En les últimes hores, la congressista republicana Jaime Herrera Beutler, va corroborar el contingut de la crida entre Trump i McCarthy i, en un comunicat, va instar els funcionaris pròxims a l'expresident al fet que revelin tots els detalls del que saben.Beutler va ser una de les 10 congressistes republicans que va votar en la Cambra baixa a favor del «impeachment».No és clar encara si la decisió del Senat significa que se cités a declarar solament a Beutler, tal com havia sol·licitat avui el legislador demòcrata Jamie Raskin, que lidera l'acusació contra Trump; o si, per contra, implica que es podria citar a declarar a qualsevol testimoni.A aquesta hora, els senadors continuen parlant en l'hemicicle per a tractar de resoldre aquest punt.En principi, els dos partits havien optat per un judici ràpid sense testimonis, ja que els demòcrates volien centrar-se en l'agenda legislativa del president, Joe Biden, i els republicans desitjaven passar pàgina de l'assalt al més aviat possible.