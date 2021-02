Proven una nova teràpia antiviral de combinació enfront del coronavirus

L'estudi va a càrrec d'investigadors de la Universidad de Màlaga

Investigadors de la Universidad de Màlaga estan provant una nova teràpia antiviral de combinació enfront del coronavirus per al desenvolupament de futurs tractaments, dins d'un programa que permet l'estudi complet de l'espectre mutant del SARS-CoV-2 per ultraseqüenciació.El genoma del coronavirus SARS-CoV-2 és tres vegades més llarg que el del virus de la grip, i tots dos estan compostos per molècules d'RNA que muten en replicar-se, ha informat aquest divendres la Universidad de Màlaga en un comunicat.Conèixer el seu espectre mutant, la qual cosa vindria a ser la seva «empremta dactilar», és fonamental per aconseguir un tractament que disminueixi la seva infectivitat -la capacitat d'un agent patogen per envair un organisme i provocar en ell una infecció-, ja que la seva composició de genomes variants podria determinar com seria la infecció en cada pacient.Aquests investigadors examinaran amb tècniques de ultraseqüenciació genètica la profunditat d'aquests espectres gràcies a un programa nou que han dissenyat, denominat «QuasiFlow», i que permet l'anàlisi de les variants presents en cada individu de manera individual.«Ens interessa conèixer a fons la variabilitat genètica del virus per esbrinar quina és la millor manera d'atacar-lo, el seu punt feble», explica la professora del Departament de Biologia Cel·lular, Genètica i Fisiologia de la Universidad de Màlaga Ana Grande, que durant l'any vinent liderarà un estudi finançat per la Junta d'Andalusia per avançar en la recerca de noves teràpies de ràpida implantació enfront de la covid-19.En concret, aquesta investigadora coordinarà a un equip multidisciplinari de científics que provaran una nova teràpia antiviral de combinació, que uneix l'estratègia denominada mutagénesis letal juntament amb inhibidors de les activitats ExoN correctora i MTasa del coronavirus, per impedir l'evasió del virus a la defensa immunitària innata antiviral.«Es tracta d'augmentar la capacitat que té el virus per a mutar per tornar-la en contra seva, alterar el seu espectre de mutants perquè perdi la infectivitat», assenyala Ana Grande.Ha afegit que això ja ho havia aconseguit amb altres virus d'RNA com l'arenavirus de la coriomeningitis linfocítica o el virus de l'hepatitis C mitjançant l'ús d'anàlegs de nucleòsids o de base, similars a les peces bàsiques amb les quals es construeixen els genomes.L'experta aclareix que, en aquesta ocasió, ho combinaran amb pèptids -molècules compostes per uns pocs aminoàcids-, dissenyats específicament contra el seu «tendó d'Aquil·les», l'enzim que corregeix els errors que el poden extingir, perquè la mutagènesis letal sigui molt més efectiva i es puguin obtenir millors resultats.La científica, que estudia des de 1999 aquest tipus de teràpies en virus animals i de plantes, assegura que el SARS-CoV-2 no és una excepció, i que ja s'ha demostrat que és sensible a aquestes teràpies de mutagènesis.En la primera fase d'aquest estudi, en la qual ja es treballa, s'aplicarà «QuasiFlow» per analitzar l'espectre mutant de mostres procedents de l'Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.S'analitzaran mostres de virus de pacients amb diferents casos clínics que van des d'asimptomàtics a greus i, fins i tot, reinfectats, amb l'objectiu de trobar diferències evidents en els seus espectres.Una vegada realitzada la ultraseqüenciació i anàlisi dels espectres de mutants, es realitzarà el modelatge per determinar quin és el millor anàleg per a dur a terme la mutagènesis.En aquest moment es «dissenyarà el tractament a mesura, basant-se en l'anterior seqüenciació del virus», aclareix la investigadora, que assenyala que per avançar en la cerca de nous tractaments enfront de la covid-19 aquesta concreció és fonamental, perquè cal investigar diferents estratègies, ja que amb aquest virus «no es pot jugar tot a una sola carta».L'assaig en cèl·lules amb virus per provar l'efectivitat o no de la combinació d'aquestes dues teràpies és l'última etapa d'aquest estudi, que compta amb un any per al seu desenvolupament i un pressupost de 94.800 euros procedents del fons covid-19 de la Junta d'Andalusia amb càrrec a fons FEDER.