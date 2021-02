Principi d'acord per debloquejar el III Conveni Col·lectiu de Puertos del Estado

Els representants sindicals han aixecat el tancament a la seu de l'organisme, que ha durat 17 dies

Actualitzada 12/02/2021 a les 13:03

Les autoritats portuàries, UGT, CCOO i CIG han aconseguit un principi d'acord que desbloqueja l'aplicació efectiva del III Conveni Col·lectiu de Puertos del Estado, després de 17 dies de tancament de representants sindicals en demanda, precisament, d'aquest acord.Finalment, aquest dijous 11 de febrer, «el dur treball ha tingut la seva recompensa», indiquen les entitats sindicals, en comunicar el president de Puertos del Estado als sindicats que «està en disposició d'assumir el compromís de donar compliment al desenvolupament del III Conveni Col·lectiu segons els acords conforme al tractat amb els citats ministeris, incloent les pujades salarials establertes en les normatives pressupostàries».Els sindicats signants del Conveni han decidit la suspensió provisional de les mobilitzacions, tot i que es reserven la possibilitat de reactivar les accions en el cas que no es produeixi la concreció pràctica dels acords en l'espai temporal sol·licitat per Puertos del Estado, és a dir el 24 de març de 2021.«Com a resultat de la política d'austeritat del Govern del PP, entre 2011 i 2018, els treballadors i treballadores del sistema portuari de titularitat estatal han sofert la constant la pèrdua de drets laborals, malgrat els multimilionaris beneficis del sector», denuncien els sindicats.L'any 2019, Puertos i la representació sindical van signar el III Conveni Col·lectiu de Puertos del Estado i Autoritats Portuàries, que es va publicar en el BOE el 15 de juny de 2019. Després, afirmen, de «nombrosos intents per part dels sindicats signants del Conveni, UGT, CCOO i CIG per a desbloquejar la situació, circumstància que ha quedat constatada en nombroses actes de Comissió Paritària, el conflicte era imminent», afegeixen.La representació de Puertos del Estado, «malgrat haver enviat diverses comunicacions a la Secretaria d'Estat d'Hisenda i haver sol·licitat les autoritzacions d'abonament de les quantitats econòmiques pendents a la CECIR, tant dels acords en el III Conveni Col·lectiu, com l'increment salarial del 2,3% determinat per al 2020 per al conjunt dels treballadors i treballadores, no va obtenir resultat positiu durant més d'un any i mig».Així, el dia 26 de gener de 2021, després de produir-se una reunió en la seu de l'Organisme Públic Puertos del Estado entre la representació social i empresarial, sense entreveures una sortida al conflicte, es va iniciar l'inici d'un tancament indefinit i les mobilitzacions dels representants dels sindicats UGT, CCOO i CIG.«Han estat 17 dies molt durs, d'intensos contactes polítics al més alt nivell, tant dels citats sindicats com de representants dels ministeris d'Hisenda i Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, així com nombroses reunions amb diversos grups parlamentaris (PSOE, Unidas Podemos, PNB, BNG, EH Bildu, Compromís)», expliquen els sindicats en una nota.