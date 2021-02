Madrid confirma dos casos d'una variant de la soca detectada al Brasil encara més contagiosa

La nova variant de Rio de Janeiro (P2) té xifres més altes de «transmissibilitat» i un comportament «més agressiu»

Actualitzada 12/02/2021 a les 15:03

La Comunitat de Madrid ha confirmat dos casos d'una nova variant de la variant brasilera més contagiosa de dos ciutadans que van entrar a Espanya des del Brasil per l'Aeroport Adolfo Suárez-Madrid Barajas.Aquests dos casos se sumen a un altre de la sova brasilera confirmat el 5 de febrer en la Comunitat de Madrid que era de la variant de Manaos (P1) però no de la nova variant més contagiosa, la de Rio de Janeiro (P2), amb més «transmissibilitat» i un comportament «més agressiu», ha indicat en una roda de premsa el viceconseller de Salut Pública i Pla Covid-19, Antonio Zapatero.Els tres contagiats, els tres únics detectats a Espanya de moment, han entrat a Espanya per l'Aeroport d'Adolfo Suárez-Madrid Barajas abans de les restriccions dels vols ordenats pel Govern central, ha concretat el Govern de la Comunitat de Madrid en una nota de premsa.