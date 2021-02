L'EMA nega que el remdesivir provoqui lesions greus als ronyons de pacients covid

L'Agència diu que «no hi ha evidències» que indiquin que el medicament genera danys renals

Actualitzada 12/02/2021 a les 14:07

L'Agència Europea del Medicament (l'EMA per les seves sigles en anglès) descarta per ara que el remdesivir provoqui lesions greus als ronyons de pacients de la covid-19. El comitè de seguretat de l'EMA ha estudiat la toxicitat renal d'aquest medicament per la detecció «d'efectes adversos no desitjats» als ronyons d'alguns pacients. «No hi ha evidències que indiquin que els problemes renals estan associats a l'ús del remdesivir», afirma l'EMA en un comunicat aquest divendres. Tot i això, el regulador continuarà vigilant si aquest medicament té riscos per al ronyó.