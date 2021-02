L'Agència Europea del Medicament revisarà les conclusions de les proves en laboratori mentre la companyia continua els assajos en humans

Actualitzada 12/02/2021 a les 12:16

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) ha començat a estudiar els resultats preliminars i els estudis clínics inicials en adults de la vacuna de CureVac. Com ja ha fet amb altres vacunes contra la covid-19, l'EMA avança així un procés que normalment es fa quan han acabat els assajos en humans i es demana autorització per tal d'accelerar el procés. Segons ha informat l'agència, s'inicia la revisió perquè els estudis preliminars «suggereixen que la vacuna provoca la producció d'anticossos i de cèl·lules immunes» contra la covid-19. CureVac encara està fent proves en humans per avaluar la seguretat i eficàcia de la vacuna, unes dades que l'EMA avaluarà quan estiguin disponibles.