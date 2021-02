L'Audiència Nacional concedeix la llibertat condicional a Rato pel cas de les targetes 'black'

A proposta de la junta de tractament que destaca «l'antiguitat dels fets», la conducta «adaptada» i l'edat

Actualitzada 12/02/2021 a les 11:43

L'Audiència Nacional ha concedit la llibertat condicional a l'expresident de Bankia Rodrigo Rato pel cas de les targetes 'black'. Rato va ser condemnat a 4 anys i 6 mesos de presó i va ingressar-hi l'octubre de 2018. Actualment, tenia el tercer grau penitenciari, de semillibertat. La junta de tractament del centre d'inserció social en el qual complia condemna va proposar la llibertat condicional per «l'antiguitat dels fets delictius», perquè Rato és «septuagenari» i ha realitzat «de manera positiva el programa de justícia restaurativa», per tenir «una conducta penitenciària adaptada» així com «la responsabilitat civil pagada íntegrament». El jutjat ha avalat la proposta, a la qual es va mostrar favorable la fiscalia.