El comissari Villarejo afirma que al CNI hi havia la 'Secció Pi' dedicada a «l'eliminació de persones»

La reina Sofía va patrocinar una operació de desprestigi de l'aleshores princesa Letizia, segons ha declarat aquest divendres

Actualitzada 12/02/2021 a les 16:59

Un CNI clandestí

L'excomissari José Villarejo ha tornat a comparèixer davant el jutge per a protagonitzar una declaració en la qual han estat citades des de la reina Letizia, a qui diu haver tractat de protegir, fins a la vicepresidenta Carmen Calvo, suposadament involucrada en una lluita interna del PSOE andalús fa anys.Amb un ull cobert per un pegat després de patir una afecció per la qual va ser hospitalitzat uns dies, Villarejo ha declarat aquest divendres des de la presó de Estremera (Madrid), on roman des de fa més de tres anys com a pres preventiu pels seus presumptes negocis il·lícits d'espionatge mentre estava en la Policia, investigats ara per l'Audiència Nacional en gairebé una trentena de peces.Li tocava declarar per tres d'aquests suposats encàrrecs d'espionatge, que afectarien, presumptament, a exalts càrrecs d'empreses com CaixaBank i Repsol, a l'empresari Javier López Madrid o a l'exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín.Seguint la seva habitual línia de defensa, l'excomissari ha defensat la seva actuació i l'ha emmarcat en encàrrecs de les altes esferes polítiques per a defensar els interessos de l'Estat i, en aquesta ocasió, ha citat noms com el de la reina Letizia o el de la vicepresidenta Carmen Calvo.El primer ha estat en relació al suposat encàrrec de López Madrid per a assetjar a la doctora Elisa Pinto. Villarejo, segons informen diferents fonts jurídiques, ha negat que aquest li contractés per a fer-ho o li pagués per a això, i ha indicat que Donato González, president de Societé Generale, li va explicar el 2013 que un empresari pròxim a l'entorn dels llavors prínceps estaria sent assetjat amb missatges amenaçadors.Li van dir, segons les fonts, que les amenaces vindrien de l'entorn de la doctora Elisa Pinto i que podrien afectar els ara reis, de manera que li ho va comunicar a responsables del Ministeri de l'Interior -entre els quals ha citat a l'exsecretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez-, i de la Policia, com l'exdirector general Ignacio Cosidó i el exnúmero dos Eugenio Pino.Ha indicat que l'excomissari Enrique García Castaño (imputat en diverses peces d'aquesta causa) també va rebre instruccions de la Secretaria d'Estat per a investigar aquestes amenaces que, ha dit, podrien afectar la Casa Reial, i ha enquadrat la seva actuació en un encàrrec del Ministeri de l'Interior en defensa dels reis.Villarejo ha explicat, segons recull el diari El Mundo de la seva declaració d'aquest divendres, que mentre investigava aquestes amenaces de l'entorn de la doctora Pinto, va detectar una operació del CNI per tal de «desprestigiar» a la princesa Letizia. En aquesta operació suposadament participaven diversos mitjans de comunicació i estava recolzada per la reina Sofía.Finalment Villarejo ha declarat respecte al suposat encàrrec dels excaps de seguretat de CaixaBank i Repsol per a espiar, segons sostenen les acusacions, al president de Sacyr Luis del Rivero.A part de desvincular a les cúpules de totes dues companyies, ha enquadrat els fets en un servei per a l'interès del país amb l'objectiu de defensar a una empresa estratègica com Repsol de caure en mans estrangeres.A tenor de les fonts, ha dit que els encàrrecs li van arribar a través de l'exdirector adjunt operatiu (DAO) de la Policia Fernández Chico, qui li va dir que Repsol estava tenint problemes amb companyies russes i mexicanes, i s'ha ofert disposat a donar dades del que ha anomenat el «CNI clandestí».Villarejo també ha fet referència a una 'secció Pi' dels serveis d'intel·ligència centrada, segons ell, «en l'eliminació física de persones», tal com recull també El Mundo.