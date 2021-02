Detecten una nova variant del virus al sud de Califòrnia

El 44 per cent de les mostres que es van recollir i van estudiar el mes de gener corresponien a aquesta variant

Actualitzada 12/02/2021 a les 11:03

Un equip internacional de científics ha detectat una nova variant del coronavirus SARS-CoV-2 al sud de Califòrnia i ha comprovat que el 44 per cent de les mostres que es van recollir i van estudiar el mes de gener corresponien a aquesta variant.Els resultats de la seva investigació apareixen avui publicats a laA revista Journal of the American Medical Association (JAM), on els investigadors han corroborat que les noves variants arriben a convertir-se en predominants a través d'un procés de selecció evolutiva que no es coneix bé.Els propis investigadors han corroborat en la publicació la confusió que està generant l'ús indistint durant les últimes setmanes dels termes «variant», «soca» o «llinatge», tant en els mitjans de comunicació com en les publicacions científiques.La terminologia reflecteix la biologia de replicació bàsica dels virus d'ARN que dóna lloc a la introducció de mutacions en tot el genoma viral, han observat els científics, que han comprovat que quan se seleccionen mutacions específiques, o conjunts de mutacions, a través de nombroses rondes de replicació viral, pot sorgir una nova variant.Si la variació de la seqüència produeix un virus amb característiques fenotípiques clarament diferents, la variant es denomina soca, i quan mitjançant la seqüenciació genètica i l'anàlisi filogenètica es detecta una nova variant com una branca diferent en un arbre filogenètic, llavors neix un nou llinatge, però en el cas del sud de Califòrnia els investigadors parlen de «variant».Els científics han assenyalat que durant la fase inicial de la pandèmia va haver-hi nivells baixos d'evolució genètica, però posteriorment la soca original va ser substituïda en moltes regions del món per noves variants que han demostrat major eficiència de la replicació viral en els éssers humans.I han corroborat a més que les dades conegudes fins ara suggereixen que les vacunes actuals podrien conservar la capacitat de prevenir moltes hospitalitzacions i morts, fins i tot davant la disminució de l'eficàcia general que es pot produir a conseqüència de les variacions que s'estan produint.En la investigació han participat científics de diversos centres de recerca estatunidenques, liderats per Wenjuan Zhang, del Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, a Califònia.