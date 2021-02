Aurora 7, un portatil amb set pantalles

L'ha desenvolupat una 'startup' anglesa i pesa menys de 12 quilos

Actualitzada 11/02/2021 a les 19:22

Dos tipus de prototips

La startup britànica Expandscape ha anunciat Aurora 7, un prototip d'ordinador portàtil que sorprèn per estar compost per set pantalles, amb especificacions 'premium' de màxim nivell: fins a 128 GB de RAM i 8 TB d'emmagatzematge, tot plegat amb un pes per sota dels 12 quilos.Segons han explicat els seus creadors, la startup britànica Expanscape, el prototip d'Aurora 7 compta amb un disseny i una potència interna suficients com per a convertir-se en un centre d'operacions de seguretat mòbil.Aurora 7 compta amb quatre pantalles amb unes dimensions de 17,3 polzades i resolució 4K que s'integren en un disseny desplegable. La primera i la segona pantalles estan en horitzontal una damunt de l'altra, i la tercera i la quarta es troben en vertical, als costats.Les quatre pantalles principals d'Aurora 7 es complementen amb altres tres panells més petits, de 7 polzades cadascun. Les pantalles cinquena i sisena estan col·locades sobre les verticals, mentre que la setena es troba a sota al costat del 'trackpad' del teclat.L'ordenador multipantalla es troba encara en fase de desenvolupament però ja compta amb dos prototips: d'una banda, l'Aurora 7 original; per un altre, Aurora 7 M3, la tercera iteració del prototip de l'ordenador multipantalla.M3 és la versió més potent de les dues, i segons la web equipa unes especificacions que arriben fins als 128 GB de memòria RAM DDR4 i un processador Intel i9 10900k -la gamma més alta de la desena generació d'Intel-, amb 10 nuclis i 20 fils, encara que compta també amb una versió amb xip AMD 3950x, limitada a 64 GB de RAM.A nivell gràfic, Aurora 7 M3 funciona amb la targeta Nvidia RTX 2070, encara que Expandscape no descarta utilitzar el model de gamma més alta de la generació passada, RTX 2080, si aconsegueix limitar el seu consum energètic.Quant a l'emmagatzematge, Aurora 7 M3 està dissenyat per a ser ampliable, amb dues ranures SSD de 2 TB cadascuna, al qual s'afegeixen altres dues ranures SATA de 2 TB cadascuna també, arribant així fins als 8 TB màxims -la versió amb xip Intel suporta 6 TB, una ranura SATA menys.Compta amb dues bateries internes, una específicament per a alimentar les pantalles. Només usar les pantalles, en el cas de l'Aurora 7 estàndard, ofereix una autonomia de 2 hores i 20 minutos d'ús, mentre que usant-les totes i el processador a 4 GHz de potència es redueix fins als 28 minuts.L'ordinador Aurora 7 tancat, en el model estàndard, té unes dimensions de 51 x 34 x 11 cm, mentre que totes les pantalles obertes ocupen un total de 96 x 6 x 59 cm.Les seves característiques es completen amb una càmarta webcam de 2 MP, així com lector d'empremtes dactilars i un pes total de 12 quilos en el cas d'Aurora 7, encara que Expandscape treballa perquè els seus dispositius no superin els 10 quilos.Atès que els equips es troben encara en desenvolupament, Expandscape avisa que les especificacions són de moment requisits mínims, però que estan subjectes a canvis que les millorin en el futur.Encara que els prototips dels dos models d'Aurora 7 es troben a la venda a la web de Expandscape, la companyia britànica de moment no difon el preu de cap d'ells.