Un mínim de 6 milions de mascaretes acaben cada mes al litoral espanyol

La Fundació Ecomar confirma que la pandèmia ha fet empitjorar la presència de residus d'un sol ús al mar

Actualitzada 11/02/2021 a les 19:03

Fins a 6.000.000 de màscares usades acaben cada mes en la mar al litoral espanyol, segons la memòria anual de la Fundació Ecomar que adverteix que aquests residus vinculats a l'actual crisi sanitària suposen el retorn de l'actitud de «usar i llençar».Malgrat que aquesta entitat havia constatat en els últims anys «una millora» en el nombre de residus d'un sol ús presents a les platges espanyoles i portugueses, la covid-19 ha empitjorat la situació en afegir màscares i també guants a «la llarga llista de residus per recollir», segons afirma la seva presidenta, Theresa Zabell, en aquesta memòria.En 2020, «hem vist com hem fet passos cap endarrere», ja que el «usar i llençar de molts productes ha tornat a estar d'actualitat», lamenta.Per a il·lustrar la situació, la medallista olímpica espanyola assenyala en l'informe que «la meitat dels espanyols usem una màscara d'un sol ús al dia», la qual cosa suposa «més de 600 milions de màscares al mes en circulació».D'aquesta xifra mensual, estima que «un 1% acaba en la mar», la qual cosa indica finalment «la barbaritat de 6 milions de màscares al mes», o el que és el mateix, «72 milions a l'any».Les restriccions a la mobilitat han forçat a aquesta fundació a adaptar les seves activitats a la situació actual, «traient partit al digital per a difondre el missatge», la qual cosa a la llarga els ha permès dur a terme el programa Grímpola Ecomar amb «el major nombre de centres nàutics de la nostra història: 102».Així, «més de 15.000 nens han participat en tallers mediambientals sobre la importància de les mars i oceans, neteges de costa, i inventaris dels residus recuperats», tot això enfocat «a través de l'esport i l'alimentació equilibrada».Un altre dels punts interessants d'aquest últim any ha estat la participació, juntament amb la fundació del príncep Alberto de Mònaco i l'associació filantròpica francesa OceanoScientific, en una expedició científica que va tenir per objectiu recollir mostres d'aigua en la desembocadura i punts intermedis de diversos rius que moren al Mediterrani, per a avaluar la presència de contaminants químics en ells.Zabell assegura que «els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 han passat a ser el nostre full de ruta» per a «ajudar a millorar la nostra salut i la del planeta» i, entre tots ells, considera que un és «clau per a complir tots els altres: l'ODS 14, relatiu a la vida submarina».La memòria anual de la fundació recorda que les mars i oceans són un element «essencial per a la vida al nostre planeta», per la qual cosa subsisteix la necessitat de «recordar a tot el nostre entorn la importància de mantenir els oceans en equilibri».A més, l'«atípic» 2020 no ha impedit que Ecomar fes un «important salt mediàtic a les xarxes socials», esforç que els ha reportat 7.500 seguidors a Instagram, gairebé 4.000 a Facebook i més de 7.000 a Twitter.