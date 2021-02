Nova campanya de correus fraudulents suplantant l'Agència Tributària

Actualitzada 11/02/2021 a les 09:12

L'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE), que depèn del Ministeri d'Economia i Empresa, ha informat de la detecció d'una nova campanya de correus electrònics que suplanten a l'Administració Tributària. Els missatges, que porten com a assumpte «Comprovant Fiscal», inclouen enllaços que descarreguen malware en el dispositiu.L'usuari rep un correu on se l'insta a clicar un enllaç que se suposa que porta a un document adjunt d'un rebut fiscal digital. En prèmer l'enllaç es descarrega un arxiu que si s'instal·la infecta el dispositiu.En cas d'haver instal·lat el malware es recomana escanejar el dispositiu amb l'antivirus per intentar desinfectar-lo.