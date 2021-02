La regulació per accedir als fons de recuperació de la UE entrarà en vigor el 19 de febrer

Els diners no estaran disponibles fins que els estats ratifiquin la legislació per permetre la Comissió emetre deute

Actualitzada 11/02/2021 a les 18:34

El Consell ha donat llum verda aquest dijous a la regulació del Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència, que és l'element central del fons de recuperació de la Unió Europea i està dotat amb 672.500 milions d'euros en transferències i préstecs que aniran a parar als estats. L'aprovació per part del Consell ha arribat només un dia després de l'aval de l'Eurocambra. La regulació, que estableix les normes per accedir i gastar els fons, està previst que entri en vigor el 19 de febrer. Els diners, però, no estaran disponibles fins que els estats ratifiquin la legislació per permetre a la Comissió emetre deute per finançar el fons de recuperació, dotat amb un total de 750.000 milions d'euros en préstecs i transferències.