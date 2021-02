La mortalitat per covid a Europa baixa un 29% amb la vacuna

La xifra de contagis va descendir, entre el 10 i el 26 de gener, de 225.000 casos diaris a 100.000

La vacunació per covid-19 comença a notar-se a Europa amb una reducció del 29% en la mortalitat, segons l'últim informe per a la Comissió Europea del BIOCOMSC, el grup de recerca Computacional en Biologia i Sistemes Complexos de la Universitat Politècnica de Barcelona (UPC).L'informe, de 81 pàgines i que s'ha fet públic aquest dijous, anuncia l'esperat descens de morts per covid-19 a Europa, després de registrar-se un descens important en el nombre de nous casos detectats fa unes setmanes.En l'índex EU+EFTA+UK, que agrupa els membres de la Unió Europea, els països nòrdics i el Regne Unit, les xifres de contagis van descendir, entre el 10 i el 26 de gener, de 225.000 casos diaris a 100.000, i ara s'ha traduït en un descens de 35.000 morts setmanals a 25.000.Unes dades que fins i tot milloren lleugerament a tot el món, on es va observar, entre el 10 i el 28 de gener, un descens de 750.000 casos nous diaris fins baixar als 400.000, i un posterior descens del 35% en les morts, de 100.000 morts setmanals a 65.000.De fet, des del BIOCOMSC assenyalen un retard de 18 dies a tot el món i de 16 dies a Europa entre el descens de nous contagis i el notable descens de la seva mortalitat i asseguren que «s'espera que el numero de defuncions continuï baixant com a mostra clara que els casos han baixat de manera important».Els investigadors assenyalen que la tendència és bona i atribueixen aquest descens a les campanyes de vacunació que ja s'estan duent a terme en alguns països, molts a Europa, prioritzant les persones d'edat avançada o amb patologies prèvies, la qual cosa promou una reducció en la mortalitat.No obstant això, alerten que la proliferació de diferents variants del virus, amb major capacitat de transmissió, pot causar un canvi en aquesta tendència i provocar un augment de casos i, conseqüentment, incrementar la mortalitat.Per tant, aconsellen mantenir les mesures que limiten els contactes socials fins que l'efecte de la vacunació sigui major que el de les noves variants.