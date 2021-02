L'origen dels digitals negacionistes de la pandèmia i que propagen teories conspiratives

Webs de desinformació en espanyol amb milions de visites estan sorprenentment vinculades a l'organització budista Falun Gong, perseguida a la Xina

Actualitzada 10/02/2021 a les 17:47

Epoch Group: de les denúncies sobre la Xina a la campanya de Trump

Un 'blog de notícies' de voluntaris que «no rep finançament»

Antivacunes, negacionistes i teories de la conspiració

Un ampli ecosistema de desinformació

En tot just 10 mesos, una nova web promoguda des de l'Argentina per seguidors de Falun Gong partidaris de Donald Trump s'ha consolidat com un important focus de desinformació en espanyol, que difon a Amèrica Llatina i Espanya múltiples falsedats relacionades amb la pandèmia i la política internacional.Un informe de la plataforma independent EU Disinfo Lab, amb seu a Brussel·les, revela les claus del naixement del digital Tierra Pura ( Tierrapura.org ), el seu ràpid creixement durant la pandèmia de covid-19, les seves connexions amb mitjans especialitzats a manipular la veritat, i el seu èxit en la propagació de falsedats sobre el coronavirus i tot tipus de teories conspirativas.En el seu documentat i extens informe, aquesta ONG exposa les connexions de Tierra Pura amb seguidors de Falun Gong, el grup budista perseguit a la Xina l'objectiu declarat del qual és que caigui el Govern d'aquest país, i detalla com el nou digital que opera des de l'Argentina distribueix en espanyol i portuguès els continguts del grup de mitjans creat entorn de The Epoch Times, un reconegut actor en el camp de la desinformació.EU DisinfoLab destaca que el cas de Tierra Pura il·lustra com, davant la desinformació de règims autoritaris, alguns es veuen temptats també a desinformar, en una escalada que posa en perill els fets i soscava la societat civil. A més, mostra l'ús per desinformadors de 'mitjans alternatius' presentats com a periodisme «real» sense «censura» per a buscar legitimitat evitant la transparència.The Epoch Times va ser creat en 2000 als EUA com a reacció a la persecució a la Xina de Falun Gong i, en els últims anys, s'ha convertit en portaveu dels postulats de Donald Trump i ha difós els continguts falsos i les teories de la conspiració que comparteixen els sectors més ultradretans dels EUA, segons han destacat recerques de mitjans com The New York Times o NBC News.L'ONG Global Disinformation Index (GDI) també ha identificat a The Epoch Times com una font important de desinformació, amb 7,9 milions de visitants al mes sol en el seu web principal, i en 2019 Facebook li va prohibir comprar anuncis i va adoptar mesures contra una xarxa de més de 900 pàgines, grups i comptes associats a 'The Beauty of Life' (TheBL), suposadament una branca del Epoch Media Group (EMG).Fundat per John Tang, un seguidor de Falun Gong, The Epoch Times posseeix una vintena d'edicions en diferents idiomes -en espanyol és La Gran Època-, va invertir en 2019 més de 1,5 milions de dòlars en anuncis a favor de Trump i, en l'apogeu de la seva despesa publicitària, els vídeos del grup, que inclou a New Tang Dynasty Television (NTD), van aconseguir els 3.000 milions de visites.Abans que en 2016 apostés per bolcar-se en suport de Trump i el seu entorn ideològic, Epoch Media Group es caracteritzava per actuar, al costat del grup de dansa tradicional Shen Yun, com una eina de divulgació del moviment Falun Gong o Falun Dafa, liderat des del seu naixement en 1992 per Li Hongzhi, qui va definir en 2010 a The Epoch Times i la televisió digital NTD com «els nostres mitjans de comunicació».L'informe d'EU DisinfoLab posa en relleu que els contactes entre The Epoch Times i Tierrapura.org no es limiten al fet de compartir continguts. Després de destacar l'opacitat de Tierra Pura sobre el seu finançament i la identitat dels seus creadors, identifica com a cara més visible d'aquesta web a Liwei Fu, la presidenta de Falun Gong o Falun Dafa a l'Argentina.Fonamentalment descrita com a periodista d'investigació independent especialitzada en la Xina, Liwei Fu, que va dirigir La Gran Època (edició en espanyol de The Epoch Times) des de la seva creació en 2005 almenys fins a 2017, apareix a vegades presentada en entrevistes i seminaris web com a col·laboradora o fundadora de Tierra Pura.La seva filla Meilin Klemann també ha estat entrevistada com a representant de Tierra Pura i, segons el seu propi perfil a LinkedIn, va ser periodista de The Epoch Times a Alemanya abans d'encarregar-se a Buenos Aires de «Comunicacions» a l'Associació Civil Estudi de Falun Dafa a l'Argentina.Contactada per EFE, Meilin Klemann afirma que Tierra Pura no rep cap finançament «i ningú guanya un sou» perquè «no és una empresa», sinó «un blog de notícies», on «els col·laboradors som tots voluntaris de diferents professions i països, coordinats entre nosaltres per a oferir-li al públic hispanoparlant informació sense censura».«No tenim cap vincle amb Epoch Times ni amb cap altre mitjà o organització», assegura Klemann, que es defineix com «una ocasional col·laboradora de Tierra Pura, com gairebé tots els altres voluntaris».Meilin Klemann argumenta així mateix en la seva resposta a EFE que Tierra Pura dóna suport als «esforços» de Trump perquè, «com nosaltres, és un ciutadà que valora la rectitud i els valors tradicionals i, com a president dels EUA, va tractar de fomentar aquests valors al seu país».La web de Tierra Pura (presa el seu nom d'una escola budista molt popular a Àsia Oriental) es va bolcar des dels seus inicis a culpar del coronavirus al governant Partit Comunista Xinès, fins al punt que en la seva pròpia capçalera es pot llegir «COVID-19 és el Virus PCCh». Fins i tot difon la tesi que estaran a resguard d'aquesta malaltia els països i ciutadans que es distanciïn del règim xinès.«Hi ha una cura per al virus del Partit Comunista Xinès: dir no al PCCh», proclamava una publicació compartida amb The Epoch Times, en la qual s'atribuïa l'elevada incidència del virus a Espanya al fet que el seu Govern manté relacions amistoses amb les autoritats xineses i s'assegurava que tres dirigents del partit espanyol Vox s'havien recuperat de la malaltia després de condemnar enèrgicament aquest règim.Entre les publicacions més virals de Tierra Pura a Facebook es troben continguts antivacunes i negacionistes de la covid-19 ja desmuntats per verificadors independents al costat de falsedats favorables a Trump, com a acusacions de frau en les eleccions presidencials o afirmacions que grups ultraesquerrans van participar en l'assalt al Capitoli.De fet, els articles més difosos aquest gener van més enllà del coronavirus (àmbit en el qual acusen a la Xina d'haver dissenyat el virus en un laboratori al mateix temps que minimitzen la importància de la pandèmia) i fomenten les teories conspiratives contra Bill Gates o les del moviment QAnon, com que Occident està controlat per un grup de pedòfils satànics.Tierra Pura dóna veu a més a un negacionista del virus i propagador de teories de la conspiració conegut a Espanya, Rafael Palacios (Rafapal), que comparteix a YouTube amb Liwei Fu afirmacions com que el president Joe Biden abusa sexualment de nens xinesos o que Satanàs ha pujat al tron de Crist, en referència a l'actitud del papa sobre l'homosexualitat.La recerca d'EU DisinfoLab ha permès comprovar que Tierra Pura forma part d'un ecosistema més ampli de desinformació, amb contínues reedicions, esments i continguts compartits entre els uns i els altres.La majoria de webs que nodreixen de continguts a Tierrapura.org mantenen vincles reconeguts amb la galàxia Epoch -o bé no reconeguts, com The Beauty of Life (TheBL) i la seva versió en espanyol, Bles-, però entre ells també hi ha altres aliens a l'òrbita de Falun Dafa que ja han estat identificats com a difusors de desinformació: Breitbart, Natural News...Panam Post, Altmedia.org.ar i la web espanyola Eldiestro.es figuren, per part seva, entre les fonts en espanyol de Tierra Pura, que ha ampliat a més en aquests deu mesos la repercussió dels seus articles a través de set comptes en diferents xarxes socials i aplicacions de missatgeria.EU DisinfoLab considera que el cas de Tierra Pura mostra com la dimensió global de la pandèmia permet que la informació errònia i la desinformació travessin fronteres físiques i culturals per a arribar a un públic més ampli. I també és un exemple de com un idioma comú facilita la difusió de continguts nocius a altres països, fins i tot d'un altre continent, eludint responsabilitats.En tot cas, l'ONG adverteix que les conclusions del seu informe sobre aquesta web de desinformació vinculada a Falun Gong no han d'utilitzar-se per a tractar d'evitar preguntes o legítims debats sobre la gestió de la pandèmia de covid-19 que han fet les autoritats xineses o per a justificar determinades formes de repressió contra grups específics.