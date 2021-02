Espanya suma 17.853 nous positius de covid-19 i registra 513 morts més

Campanya de vacunació

La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ és Madrid amb 2.323 diagnosticats, seguida de Catalunya amb 793. Per darrere, Castella i Lleó amb 737, el País Basc amb 592 i Andalusia amb 524.Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 64.217 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 513 més que dimecres. Segons l'informe del Ministeri, 1.689 s'han produït en els darrers 7 dies. D'aquestes, 325 s'han produït al País Valencià, 261 a Andalusia, 172 a Castella i Lleó, 167 a Castella – La Manxa i 141 a Galícia. A Madrid n'hi ha hagut 99 i a Catalunya 85.Des de l'inici de la pandèmia 273.717 persones de l'estat espanyol han hagut de ser hospitalitzades per covid-19, de les quals 23.829 han anat a l'UCI. Els últims 7 dies hi ha hagut 5.226 hospitalitzats, 414 dels quals a Unitats de Cures Intensives. La xifra més alta d'hospitalitzacions des de l'inici de l'episodi la té Madrid amb 59.277 i 4.128 a l'UCI. L'última setmana han ingressat a Madrid 331 persones, 12 a l'UCI. Catalunya comptabilitza des de l'inici de la pandèmia 37.040 hospitalitzats (2.935 a l'UCI) i 318 en els darrers 7 dies (17 a l'UCI).Pel que fa a la situació de la capacitat assistencial i l'activitat de la covid-19 als hospitals, en aquests moments hi ha 23.500 pacients hospitalitzats per covid-19 que ocupen el 18,27% del total de llits hospitalaris de l'Estat. A Catalunya hi ha 3.782 persones hospitalitzades per covid-19, el 14,88% de llits. També hi ha 4.432 ingressos en UCI a l'Estat, un 40,51% dels llits de cures intensives totals que hi ha a Espanya. A Catalunya n'hi ha 691, el 44,47% del total. Això vol dir que 4 de cada 10 llits d'UCI del Principat estan ocupats ara com ara per malalts de covid-19.En les darreres 24 hores hi ha hagut 1.841 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 3.016 han estat donades d'alta. D'aquestes hospitalitzacions, a Madrid n'hi ha hagut 351 i a Andalusia 315. A Catalunya n'hi ha hagut 292.D'altra banda, de les 2.914.755 dosis de la vacuna que el govern ha entregat a les comunitats autònomes fins a aquest 11 de febrer (2.528.955 de Pfizer / BioNtech, 192.000 de Moderna i 193.800 d'AstraZeneca) se n'han administrat fins ara 2.320.507 (2.249.702, 61.569 i 9.236 respectivament), que representen un 79,6% del total.En el cas de Catalunya de les 473.320 dosis rebudes (410.120 de Pfizer, 31.400 de Moderna i 31.800 d'AstraZeneca), fins ara se n'han subministrat 357.875, el 75,6% del total. La comunitat que més dosis ha rebut ha estat Andalusia (545.910) i fins ara n'ha administrat el 76% (415.015). La Comunitat que més percentatge de vacunes ha injectat és l'Aragó (el 91,1% de les 92.745 que ha rebut, concretament 84.487). La que ha vaccinat menys població a dia d'avui és Ceuta amb 2.559 dosis de les 5.120 que ha rebut, el 50% del total.