El Tocilizumab un medicament que redueix un 50% la mortalitat en els casos més greus de covid

Es tracta d'un fàrmac que serveix per tractar pacients amb artritis

Actualitzada 11/02/2021 a les 18:35

Un assaig clínic amb el medicament Tocilizumab que serveix per tractar pacients amb artritis ha conclòs que aquest fàrmac és efectiu per combatre la covid-19 i redueix la mortalitat dràsticament en els pacients més greus.L'assaig dut a terme al Regne Unit, indica que el Tocilizumab s'administra amb dexametasona, un antiinflamatori corticoide, i és capaç de reduir la mortalitat en un 50% en els casos més greus, en un 30% els casos greus i ajuden a reduir l'estada hospitalària.Els dos fàrmacs es poden administrar quan el pacient entra en la fase més greu de la malaltia. En l'estudi es va analitzar la progressió de 2.000 pacients que van rebre aquest fàrmac amb uns resultats clars: augmentava en un 7% la possibilitat de sobreviure a la malaltia en els pacients ingressats amb diagnòstic molt greu.El Tocilizumab és un medicament per tractar l'artritis reumatoide, una malaltia que inflama les articulacions.