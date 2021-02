El Regne Unit prohibeix als influencers fer servir filtres de bellesa a Instagram

L'organisme ho prohibeix si s'està anunciant un producte de bellesa ja que ho considera publicitat «enganyosa»

Actualitzada 11/02/2021 a les 13:51

Els influencers del Regne Unit patrocinats per una marca de cosmètica no podran fer servir filtres de bellesa a les xarxes socials. Aizí ho ha decidit l'Advertising Standards Authority (ASA), l'organisme d'autocontrol publicitari britànic, ja que ho considera publicitat «enganyosa». D'aquesta manera, es vol frenar l'ús exagerat dels filtres, que donen una imatge distorsionada de la realitat i dels efectes dels productes.



L'ASA obliga les marques i els influencers a retirar els filtres, sempre que s'apliquin per treure'n benefici econòmic i si exageren els efectes del productes publicitats. En canvi, no prohibeixen els filtres de bellesa entre usuaris particulars.La prohibició respon a la campanya #filterdrop (treu el filtre), impulsada per la model Sasha Pallari. En aquesta, demana que els influencers avisin quan facin servir un filtre de bellesa per promoure productes per a la pell i cosmètics en general.