Precisament, en la roda de premsa habitual dels dijous per informar de l'última hora de la pandèmia, la secretària d'Estat de Salut, Silvia Calzón, ha negat que hi hagi cap reserva de vaccins per vacunar els membres del govern.«No s'ha establert de moment a l'estratègia la vacunació dels membres del govern. No existeix cap reserva de vacunes de l'Administració General de l'Estat per vacunar membres del govern i ens vacunarem quan ens toqui i se'ns citi», ha afirmat.