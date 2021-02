Consum endureix els requisits per a comercialitzar les mascaretes higièniques

Només podran ser venudes les testades per laboratoris acreditats

Quines són les novetats de l'ordre?

Consum endurirà els requisits en la venda de mascaretes higièniques en una nova ordre, per la qual només podran ser comercialitzades com a tals les testades per laboratoris acreditats, i les que no ho siguin i incompleixin la normativa poden enfrontar-se a la sanció del tancament durant cinc anys.Segons fonts del Ministeri de Consum, el titular d'aquest departament signarà aquest dijous la nova ordre, que estableix un període transitori per adequar l'etiquetatge i l'acreditació dels laboratoris, i que fixa un nou model combinat de materials que permet la lectura labial i garanteix «la protecció real» enfront del SARS-CoV-2.L'ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al BOE, si bé les mascaretes que estiguin en el mercat abans tindran un termini de trenta dies per adequar-se a la normativa, encara que després ja no podran ser comercialitzades amb la denominació de mascaretes higièniques.Aquesta ordre reforça l'aprovada el 19 d'abril de 2020, que enumera una sèrie de requisits d'etiquetatge i comercialització de les mascaretes no considerades quirúrgiques, ni FFP, i que, segons Consum, es va publicar «en un moment de falta d'estoc nacional d'aquesta mena de productes».Ara, quan, segons aquest departament, hi ha capacitat de cobrir prop del 90% de la demanda, es fa necessari promulgar aquesta nova ordre per ampliar les exigències i garantir la seguretat de les persones consumidores sense símptomes de coronavirus i que no estan en contacte amb persones malaltes.- Es contemplen més obligacions d'etiquetatge i comercialització que ja s'incloïen en l'anterior normativa, per exemple, en relació amb la informació sobre la composició d'aquesta mena de producte, el període d'ús recomanat o el nombre de vegades que pot ser rentat.- Defineix conceptes com a mascareta facial (o cobertor facial comunitari), accessoris de mascareta i filtres.Quant als requisits addicionals per a mascaretes i complements:- Qualsevol mascareta higiènica haurà d'indicar les especificacions tècniques, dades testades sobre la filtració, la resistència a la respiració o permeabilitat a l'aire i el laboratori, entre altres aspectes.En productes reutilitzables hauran de figurar almenys les dades obtingudes abans i després del total de cicles de rentada indicats pel fabricant.En cap cas, segons les fonts, les dades de l'etiquetatge podran incloure referències a una altra mena de productes que puguin donar lloc a engany sobre la veritable naturalesa del producte (per exemple, que ens trobem davant un Equip de Protecció Especial).I en el cas que s'incorporin a les mascaretes higièniques substàncies o mescles químiques (com, per exemple, substàncies viricides) s'haurà de garantir la seva seguretat mitjançant una avaluació de riscos.Les mascaretes higièniques no podran anar fora de l'envàs original.- De manera excepcional, en les mascaretes que tinguin zones destinades a permetre una correcta lectura labial, que no permetin el pas de l'aire inhalat o exhalat, es permetrà que l'eficàcia de filtració de partícules no es refereixi a aquestes zones, sempre que s'indiqui en la pròpia etiqueta.Però aquestes hauran de complir uns requisits addicionals: els materials han de permetre una visió nítida i evitar el entelament o la reducció del volum de la veu; s'han d'avaluar els riscos per assegurar que el producte no obstrueix la respiració, i s'indicarà a l'etiqueta si hi ha efecte distorsionador de la parla.- En el cas que les mascaretes estiguin destinades a persones amb discapacitat, aquestes hauran de comptar amb elements ajustables amb velcros al capdavant per evitar rascades darrere de les orelles, amb adaptadors (salvaorelles) o amb qualsevol altre element que faciliti l'autonomia de les persones amb dificultats psicomotrius.- En el cas de mascaretes per als nens, hauran d'incloure referències a l'edat aproximada d'ús en funció de les dades antropomètriques de la població espanyola, i la indicació: «Advertiment: Utilitzar sota la supervisió d'un adult».- Els filtres comercialitzats de manera separada de la resta de la tela de la mascareta hauran de cobrir la major superfície possible d'aquesta i precisar quina tela s'ha utilitzat per obtenir les dades de filtració bacteriana i respirabilitat.