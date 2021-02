Un estudi preliminar troba símptomes addicionals associats a la covid-19

Els experts van detectar, a més, que les manifestacions de la covid-19 varien segons l'edat de l'afectat

Actualitzada 10/02/2021 a les 16:30

Calfreds, pèrdua de la gana, maldecaps o dolor muscular són nous símptomes addicionals que han estat relacionats amb la covid-19, segons les conclusions d'un estudi preliminar elaborat per l'Imperial College de Londres difós aquest dimecres.Aquesta investgiació, en la qual van participar més d'un milió de persones d'Anglaterra i que encara no ha estat revisada per experts independents, es basa en tests de saliva i qüestionaris recopilats entre juny de 2020 i el mes passat.Aquests símptomes addicionals s'afegeixen als que ja es coneixien, com la pèrdua del sentit del gust i l'olfacte, febre i tos persistent.En l'estudi, els experts van observar que, quants més símptomes mostraven els participants, més alta era la probabilitat que donessin positiu per coronavirus.No obstant això, al voltant d'un 60% dels infectats no va registrar cap símptoma en la setmana prèvia a sotmetre's a la prova.Els experts van detectar, a més, que les manifestacions de la covid-19 varien segons l'edat de l'afectat.En aquest sentit, els calfreds es van identificar amb casos del virus en malalts de totes les edats, els maldecaps es van donar en menors d'entre 5 i 17 anys i la pèrdua de la gana en persones a partir de 18 anys.La investigació va trobar que els dolors musculars es van detectar en persones d'entre 18 i 54 anys, mentre que va disminuir la probabilitat de desenvolupar febre, tos persistent i pèrdua de la gana entre infectats d'entre 5 i 17 anys comparat amb pacients adults.«Aquestes noves troballes suggereixen que moltes persones que tenen la covid-19 no es faran la prova i per això no s'aïllaran perquè els seus símptomes no coincideixen amb els que s'inclou en les guies de sanitat per ajudar a identificar a persones infectades», considera Paul Elliott, director del programa React, de l'Imperial College, al capdavant de la recerca.