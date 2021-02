Sanitat recomana la ventilació creuada i permanent a les aules per fer front a la covid

Cal ventilar almenys durant 10-15 minuts a l'inici i al final de la jornada, durant l'esbarjo i entre classes

El ministeri de Sanitat recomana la ventilació natural creuada, i si és possible de manera permanent, per afavorir la circulació de l'aire a les aules i una neteja eficaç de tot l'espai davant la nova evidència de transmissió de la covid-19 per aerosols.Així ho assenyala l'actualització de les «Mesures de Prevenció, Higiene i Promoció de la Salut enfront del covid per a centres educatius en el curs 2020-2021» del 8 de febrer.El nou document explica que l'evidència de contagis de coronavirus mitjançant aerosols «aporta major coneixement sobre la dinàmica de la transmissió», la qual cosa no implica que calgui adoptar mesures de prevenció molt diferents a les ja recomanades, però fa necessari reforçar les existents i incorporar algunes noves.D'aquesta manera, Sanitat aconsella repartir els punts d'obertura de portes i finestres i no concentrar la ventilació en un només, i insta a ventilar de manera permanent les instal·lacions del centre, o almenys durant 10-15 minuts a l'inici i al final de la jornada, durant l'esbarjo i sempre que sigui possible entre classes.En el document del 17 de setembre, Sanitat instava a ventilar «amb freqüència, almenys durant 10-15 minuts a l'inici i al final de la jornada, durant l'esbarjo i sempre que sigui possible entre classes».En el cas que la ventilació natural no sigui suficient, l'actualització de les mesures considera l'ús de ventilació forçada (mecànica) i fins i tot de filtres o purificadors d'aire (dotats amb filtres HEPA).A més, les noves recomanacions insten a realitzar a l'exterior les activitats que augmentin l'emissió d'aerosols com cridar, cantar o les classes d'educació física. En el cas de no ser possible, requereixen que es garanteixi una adequada ventilació, que es mantingui la distància i que s'usi de forma adequada la mascareta.El document indica que s'ha de prioritzar en la mesura que sigui possible la utilització dels espais a l'aire lliure per a la realització de les activitats, educatives i d'oci, tant dins del centre educatiu com en altres espais fora d'aquest.En relació amb l'assistència als centres educatius d'alumnes amb patologies cròniques, la revisió del document assenyala que els que tinguin condicions de salut «que els fan més vulnerables per a covid-19 -malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques o càncer, entre altres- podran acudir al centre sempre que la seva condició clínica estigui controlada i ho permeti.En aquesta situació hauran de «mantenir mesures de protecció de manera rigorosa, excepte indicació mèdica de no assistir».Sanitat recalca que l'ús correcte de mascareta, la distància física interpersonal i la ventilació han demostrat la seva eficàcia per a la reducció de la transmissió de SARS-CoV-2 mitjançant aerosols, encara que insisteix en la necessitat de fer un ajust adequat de la mascareta i d'utilitzar-la sempre en espais interiors compartits, fins i tot a distàncies majors de 2 metres.