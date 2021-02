Sanitat aconsella posposar la vacuna a sanitaris i essencials que han passat la covid

La Comissió de Salut Pública recomana que es posposi la vacunació del personal sanitari i de col·lectius amb funció essencial en la societat, com a policies, bombers i docents, de fins a 55 anys que han passat el coronavirus, fins que es compleixin els sis mesos des que van ser diagnosticats.Així ho estableix en l'«Actualització 3 Estratègia de vacunació enfront de COVID19 a Espanya» que ha publicat aquest dimecres el Ministeri de Sanitat en la que també recomana que les persones d'aquests col·lectius de fins a 55 anys que s'hagin infectat després de rebre la primera dosi es posposi sis mesos la segona.El document, a més, aconsella que les persones amb immunodepressió greu -incloent càncer en tractament quimioteràpic-, malaltia cardiovascular no controlada i malaltia hepàtica, renal, metabòlica/endocrina o neurològica greus no rebin la vacuna d'AstraZeneca.