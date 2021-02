RTVE relleva els responsables del rètol sobre Leonor que deia que marxa d'Espanya «com el seu avi»

Unides Podem insta RTVE a readmetre els responsables del rètol sobre Elionor i qüestiona si Zarzuela ha pressionat

RTVE ha rellevat els responsables del rètol sobre la princesa Leonor que s'ha emès aquest dimecres al programa 'La hora de la 1' i que deia en referència a l'anunci de la Casa Reial sobre la seva marxa a estudiar a Gal·les: «Se'n va d'Espanya, com el seu avi». En un comunicat urgent, RTVE ha afirmat que és «una greu irresponsabilitat que no pot entelar el compromís irrompible de RTVE amb la defensa dels valors constitucionals i de les institucions de l'Estat i sobre totes elles, la Corona». L'administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, ha lamentat «profundament el greu error» i ha anunciat «mesures immediates perquè els responsables d'aquesta equivocació siguin rellevants dels seus càrrecs».Unides Podem preguntarà per escrit al Congrés a l'administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, si ha rebut una trucada del Palau de la Zarzuela abans de rellevar els treballadors responsables del rètol del programa.Segons un comunicat de la formació lila, són dos els treballadors acomiadats pel rètol emès aquest dimecres. El portaveu parlamentari d'Unides Podem, Pablo Echenique, ho ha criticat. «L'administradora única de RTVE acomiadarà treballadors per un rètol? A Felip VI li sembla bé que acomiadin treballadors per no molestar-lo?», qüestiona.Echenique ha afegit: «Forma part això de la suposada 'normalitat democràtica plena' que ningú pot posar en dubte?».