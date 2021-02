Pot contagiar el virus una persona vacunada de covid?

Actualitzada 10/02/2021 a les 12:39

La vacunació massiva global és el pas definitiu contra la pandèmia de coronavirus que està assolant el planeta. Però els científics estan ara preocupats pel que es coneix com a «punt cec» de la vacuna: és possible que els vacunats, asimptomàtics, puguin continuar transmetent el virus sense saber-ho.AstraZeneca i la Universitat d'Oxford, els creadors d'una de les vacunes que ja estan aplicant-se contra la covid-19, han revelat aquesta setmana que els resultats de la seva vacuna són molt esperançadors, però no resolen el dubte sobre si els vacunats continuen transmetent el virus.La ciència ja sap que els reinfectats són contagiosos, encara que ocorre en tan sols un 1% dels casos, per la qual cosa la immunitat de ramat del futur no es veuria minvada. En canvi, en el cas dels vacunats, no hi ha certeses.La qüestió, tal com admet per exemple el Govern britànic, és que encara no hi ha estudis que revelin quants vacunats s'infecten i poden transmetre el coronavirus, fins i tot no tenint símptomes.Una de les claus és que no s'han desenvolupat fins ara vacunes eficaces contra els anteriors coronavirus, almenys quant a transmissió es refereix, ja que els esforços es van centrar en pal·liar els símptomes de les seves malalties.Per això, les mesures restrictives continuaran actives a nivell general mentre duri el procés de vacunació a tot el món, almenys fins que aquest no estigui molt més avançat.Un dels problemes és que si el coronavirus pot continuar movent-se entre vacunats, aquells que no ho estiguin, per qualsevol motiu, podran continuar sofrint les conseqüències del virus.Aquest és el motiu pel qual Israel, el país que més avançat porta el procés de vacunació, continua mantenint les mesures restrictives. Els experts creuen que aquesta possibilitat que el vacunat continuï transmetent el virus alentirà el control sobre la pandèmia.