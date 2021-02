La vacunació està reduint les baixes de personal sanitari, segons el ministre de Seguretat Social

«Estem ja treballant amb les mútues d'accidents laborals perquè posin a disposició les seves capacitats logístiques sanitàries i de personal sanitari per si fes falta reforçar el procés» quan arribin més vacunes, ha dit. Segons Escrivá, Espanya està «vacunant molt bé» a un ritme superior a altres països europeus.D'altra banda, preguntat per la polèmica amb les manifestacions del vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, sobre la qualitat democràtica d'Espanya, Escrivá ha tret ferro a la qüestió. Per a Escrivá, és una «obvietat» que l'Estat espanyol té normalitat democràtica i ha demanat «relativitzar» aquesta mena de discussions. «Hi ha una bretxa enorme entre el que sembla que passa» en l'executiu i «la vida quotidiana», ha remarcat.Pel que fa a les pensions, Escrivá ha tornat a dir que es va transmetre de forma «inadequada» la feina que s'està fent en la seva reforma pel que fa al còmput dels anys cotitzats i ha remarcat que ampliar-ho «no té per què significar una retallada». El ministre ha dit que pot ser una via per «completar noves realitats» permetent l'exclusió dels pitjors anys i que cal estudiar-ho.