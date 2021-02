L'OMS recomana la vacuna d'Oxford-AstraZeneca per a la gent gran

Ús entre la gent gran

Pel que fa a l'administració de la vacuna d'Oxford, l'OMS creu que és millor aplicar la segona dosi entre 8 i 12 setmanes després de la primera. Si bé l'interval possible és d'entre 4 i 12 setmanes, els experts han vist que la segona és més efectiva si s'aplica més tard.L'Agència Europea del Medicament també va recomanar l'ús de la vacuna d'Oxford-AstraZeneca entre els majors de 55 anys, però gran part dels països de la UE han optat per no utilitzar-la de moment entre els més grans. És el cas d'Espanya, Alemanya o França.