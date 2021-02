L'amor pels gossos transforma Sant Valentí

Un estudi estatunidenc afirma que dos de cada deu amos de gossos d'aquell país prefereixen celebrar Sant Valentí amb ells abans que amb una parella

L'amor pels animals de companyia és cada vegada més gran als Estats Units, tant que un estudi afirma que dos de cada deu propietaris de gossos en aquest país prefereixen celebrar Sant Valentí amb ells abans que amb una parella romàntica.La web especialitzada en mascotes «Halo amb César Millán», el televisiu educador i entrenador de gossos llatí que els «murmura» les ordres, va realitzar un estudi amb 3.000 «pares» de mascotes de tot el país per a conèixer com celebren Sant Valentí, els resultats del qual poden deixar a molts bocabadats.Entre les dones no casades que Halo va enquestar el percentatge de les quals el 14 de febrer prefereixen la companyia de cans a la d'éssers humans puja fins al 39% i entre els homes no casats és del 23%, en tots dos casos per sobre del 20% de la mostra general.L'estudi mostra el protagonisme que han cobrat els «millors amics de l'home» en una jornada que originalment enaltia als «enamorats» i amb el temps va incorporar als «amics».Després, els gossos i gats es van anar ficant a poc a poc en una festa sempre carregada d'esperit comercial, perquè ens ensenya que per aquestes dates a l'«amor» cal acaronar-lo amb regals i un tracte «especial».