Google Chrome deixarà de funcionar en alguns ordinadors

Actualitzada 10/02/2021 a les 16:11

La tecnologia viu una evolució constant pel que fa a dispositius i softwares, els estàndard que eren comuns als anys 90 van deixar pas als dels 2000, i això és el que passa amb navegadors web com Google Chrome. La pròxima versió del navegador de Google no funcionarà en molts ordinadors.Aquesta nova versió del navegador no es podrà instal·lar en aquells ordinadors que tinguin una CPU x86 amb més de quinze anys. Es tracta d'ordinadors amb processadors anteriors a Intel Core 2 Duo, inclosos el Intel Atom y el Celeron M, majoritàriament, d'ordinadors amb Windows de principis de 2004.Mentrestant, el navegador seguirà funcionant en dispositius Android, Chrome OS i macOs. Els usuaris que tinguin dispositius obsolets rebran notificacions abans de la instal·lació d'aquesta versió.