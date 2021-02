Els creadors de la vacuna russa volen comercialitzar-la a Europa

Abans haurà de passar l'examen de l'Agència Europea del Medicament

Actualitzada 10/02/2021 a les 20:24

El centre d'investigació rus Gamaleya vol que l'Agència Europea del Medicament (EMA per les seves sigles en anglès) examini la vacuna Sputnik per comercialitzar-la a la Unió Europea. L'EMA ha confirmat aquest dimecres que els desenvolupadors del vaccí tenen «interès» per entrar en el procés d'aprovació europeu. El regulador de la UE està en contacte amb el centre, però per ara no ha iniciat la revisió de l'Sputnik i només ha proporcionat «assessorament científic» als seus creadors. En un comunicat, l'agència ha afegit que «apliquen el mateix criteri» a totes les vacunes que compleixen els requisits europeus de seguretat, eficàcia i qualitat.