Els casos globals de coronavirus baixen un 17% en una setmana i les defuncions un 10%

El balanç acumulat en la pandèmia ascendeix a 106 milions de contagis i 2,3 milions de morts

Actualitzada 10/02/2021 a les 16:54

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha informat d'un descens del 17% en els nous contagis globals de covid-19 la setmana passada, mentre que les morts han baixat un 10%, unes xifres que creu «esperançadores» tot i l'elevat nombre de països on es detecten noves variants del coronavirus.La setmana passada es van registrar 3,1 milions de nous casos (la xifra més baixa des de finals d'octubre) i 88.000 morts, per la qual cosa el balanç acumulat en la pandèmia ascendeix a 106 milions de contagis i 2,3 milions de morts, assenyala l'OMS en el seu informe epidemiològic setmanal.El descens es constata també als països més afectats per la covid-19, ja que els cinc que van reportar més casos la setmana passada van mostrar malgrat això baixades en nous contagis: als EUA van caure un 19%, al Brasil un 10%, a França un 4%, al Regne Unit un 25% i a Rússia un 11%.La regió on els nous casos baixen més ràpidament és Àfrica (un 22% menys la setmana passada) seguida d'Europa (19%), Amèrica (17%) i Àsia Oriental (14%), mentre que al sud d'Àsia la baixada és del 12% i a l'Orient Mitjà només del 2%.La mateixa tendència es registra en les defuncions de la setmana passada, que van baixar un 30% a Àfrica, un 21% a Àsia Meridional, un 16% a l'Orient Mitjà i un 13% a Europa, encara que a Amèrica el percentatge de descens és encara baix (4%) i a Àsia Oriental fins i tot es va notificar un ascens de l'1% en les morts.Malgrat les xifres positives, l'OMS alerta d'una àmplia i creixent presència de les noves variants del coronavirus, més contagioses que les soques inicials: la britànica s'ha detectat en 86 països (sis més que en la setmana anterior), la sud-africana en 44 (tres més) i la brasilera en 15 (cinc més).En el seu informe, l'OMS també explica els avanços del seu programa COVAX, per distribuir vacunes anticovid equitativament a tot el món, i ha notificat que enviarà en la primera meitat del 2021 fins a 336 milions de dosis de la produïda per AstraZeneca al costat de la Universitat d'Oxford.D'aquestes, 240 milions seran elaborades pel Serum Institute of l'Índia, que col·labora directament amb AstraZeneca, i la resta les produeix directament la farmacèutica suec-britànica, va explicar l'organització.S'espera que l'OMS publiqui demà dijous les seves recomanacions d'ús d'aquesta vacuna, enmig dels dubtes que ha plantejat la seva eficàcia en persones grans o davant la variant sud-africana del virus.