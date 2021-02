Consens entre govern, patronals i sindicats per reconèixer la relació laboral entre riders i plataformes

Ara, l'executiu espanyol ha d'elaborar un document de síntesis de les propostes, en les quals s'inclourà les de la que ha presentat la CEOE aquest dimecres, per primera vegada en la negociació.El Ministeri assegura que només hi haurà, si es considera necessari, alguna trobada tècnica per perfeccionar el text, tal com és habitual en aquests processos. Al llarg de les últims mesos, a la mesa s'ha proposat que la norma fos extensible a altres treballadors de plataformes digitals. No obstant això, el consens d'aquest dimecres indica que «la norma se circumscriurà als riders».Fonts de CCOO han evitat parlar de pacte i reiteren que estan a l'espera de rebre el text de l'executiu espanyol per valorar i decidir. En la mateixa línia, des de la CEOE asseguren que la reunió sobre la llei de plataformes digitals ha acabat sense acord però «amb el compromís del Ministeri de Treball de remetre un nou text» i de «seguir treballant per poder arribar a un acord» com aviat millor. De fet, el govern de Pedro Sánchez ha afegit la 'llei rider' a les reformes del mercat laboral que ha enviat a la Comissió Europea.L'organització en contra del model de «falsos autònoms» que impera en el repartiment a domicili Riders x Derechos ha criticat que aquest consens no vagi més enllà d'una sentència existent i de l'Estatut dels Treballadors. «Ens sembla una presa de pèl que (la llei) es limiti a incloure una sentència del Tribunal Suprem i un fet que ja existeix com la presumpció de laboralitat», indiquen en una piulada.La negociació d'aquesta normativa s'ha reprès tres dies després de la mort d'un repartidor a domicili arran d'un accident de trànsit a Madrid, un fet que va generar crítiques del món sindical que denuncia la precarietat que pateix el col·lectiu.