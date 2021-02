Comença el judici polític a Donald Trump per l'assalt al Capitoli

Actualitzada 10/02/2021 a les 09:51

El segon judici polític a l'expresident estatunidenc Donald Trump va arrencar aquest dimarts en un Senat totalment dividit, per la qual cosa difícilment serà condemnat per la seva responsabilitat en l'assalt al Capitoli. Els 100 senadors exerciran com a jurat del conegut als Estats Units com impeachment, i seran els encarregats de valorar l'acusació de «incitació a la insurrecció» contra Trump per la irrupció d'una torba dels seus seguidors en el Capitoli, que va deixar 5 morts.

«El Senat es reuneix com a cort del judici polític», va dir el senador demòcrata Patrick Leahy, que presideix el procés, en començar la sessió a les 13 hora local. La sessió va començar amb una votació sobre les regles que governaran el judici polític, que es van aprovar per 89 vots a favor i 11 en contra. «És el nostre deure constitucional dur a terme un judici polític just i honest dels càrrecs contra l'expresident Trump, els majors càrrecs mai presentats contra un president en la història dels EUA. Aquesta resolució preveu un judici just», va afirmar el líder de la majoria demòcrata al Senat, Chuck Schumer, abans d'aquesta primera votació. A continuació, els senadors van iniciar un debat de quatre hores sobre la constitucionalitat del judici polític, quelcom que els conservadors posen en dubte en considerar que no es pot processar políticament a un president que ja va abandonar la Casa Blanca.

Nombrosos experts en la Constitució han opinat que el procés és legítim fins i tot si ja no pot resultar en la destitució de Trump, perquè avalua fets que es van produir quan ell encara era president. El debat sobre la constitucionalitat és un salvavides per a aquells republicans més incòmodes amb Trump però que no s'atreveixen a donar-li del tot l'esquena, ja que així tindran una excusa per a votar en contra de condemnar-lo. En acabar el debat sobre la constitucionalitat del procés, en el qual intervenen els legisladors demòcrates que exerceixen com a «fiscals» del judici i també els advocats de Trump, hi haurà un vot sobre si el judici polític és legítim, per al que només es necessitarà una majoria simple.

Un judici ràpid

S'espera que el judici polític es desenvolupi ràpid, amb un possible final la setmana vinent, i és improbable que acabi en una condemna per a Trump, ja que per a això es necessitaria un mínim de 67 vots (dos terços del Senat) i els demòcrates només controlen 50 escons de la cambra. Aquest procés passarà a la història en dos sentits: perquè ha convertit a Trump en el primer president estatunidenc que afronta dos judicis polítics –després del celebrat fa un any per les seves pressions a Ucraïna– i perquè mai abans s'havia sotmès a un impeachment a un mandatari quan ja no està en el poder.

El càrrec contra Trump està derivat de les seves accions del passat 6 de gener, quan va instar els seus seguidors que marxessin cap a la seu del Congrés, on aquell dia estaven reunides les dues cambres per a confirmar el triomf electoral del president Joe Biden, que el llavors mandatari no havia reconegut, en al·legar que va haver-hi frau.