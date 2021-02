Ayuso acusa els independentistes de «totalitaris» i de ser mals patriotes

La presidenta de Madrid posarà el nom d'una biblioteca a un advocat de l'Estat que va denunciar la immersió lingüística

Actualitzada 10/02/2021 a les 18:08

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusa els independentistes d'imposar una ideologia «totalitària» i posar-la per davant de l'economia, la cultura i la convivència. Ha assegurat, per exemple, que a Catalunya s'adoctrina els nens «des de la seva tendra infància». Segons Ayuso això els converteix en mals patriotes perquè en lloc «d'estimar» la seva terra es dediquen a «rebutjar l'altre». En la seva segona visita en campanya, Ayuso també ha anunciat que Madrid homenatjarà l'advocat de l'Estat que va denunciar la immersió lingüística per demanar l'escolarització en castellà de la seva filla. La biblioteca del Centre d'Innovació i Formació Las Acacias de Madrid durà el nom de Severo Bueno per reconèixer una lluita «digna i necessària».