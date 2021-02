Adaptar vacunes a les noves variants de la covid és fàcil, però pot tardar mesos

L'experta preveu que la humanitat «no es deslliurarà completament del virus, haurà de conviure amb ell»

Actualitzada 10/02/2021 a les 15:47

Adaptar les vacunes anticovid a les noves variants del coronavirus que estan sorgint, algunes d'elles més contagioses, és relativament senzill, però poden trigar mesos a arribar al mercat degut a la necessitat de canviar línies de producció i obtenir noves llicències, ha advertit avui una experta.En una trobada organitzada amb l'Associació de Corresponsals de Nacions Unides (ACANU), la directora del Centre d'Immunologia dels Hospitals Universitaris de Ginebra (HUG), Claire-Anne Siegrist, ha analitzat l'actual desenvolupament de les vacunes anticovid i el desafiament que s'enfronta davant les noves variants.«És fàcil adaptar les elaborades amb la tecnologia d'ARN Missatger (Pfizer/*BioNTech, Moderna) i tampoc és difícil en les de vectors adenovirals (AstraZeneca, Gamaleya), però el desafiament està a l'hora de modificar la producció i obtenir noves llicències. Podria trigar mesos, però no anys», ha subratllat l'experta.Siegrist ha indicat que les vacunes d'ARN Missatger (que envien instruccions a l'organisme per a crear anticossos) han mostrat millor efectivitat en el sentit que no només creen un alt nivell dels esmentats anticossos, sinó que a més augmenten les anomenades «cèl·lules T», eficaces per a la destrucció de cèl·lules infectades.Les vacunes basades en vectors adenovirals (contenen virus però incapaços de reproduir-se) no semblen aconseguir la mateixa creació d'anticossos, encara que sí que generen a l'organisme immunitzat alts nivells de cèl·lules T, per la qual cosa poden servir més per a prevenir casos greus que per a frenar la transmissió comunitària, ha explicat.Un tercer tipus de vacunes, basades en el tradicional mètode d'utilitzar virus inactivats (com la desenvolupada a la Xina per Sinovac), generen alts nivells d'anticossos però baixos de cèl·lules T.Aquests diferents comportaments contribueixen al fet que les diferents vacunes tinguin molt variats nivells d'eficàcia: del 94-95% en el cas de les de Moderna, Pfizer i Gamaleya, percentatge que baixa al 62% en la de AstraZeneca i al 50% en la de Sinovac, segons les dades provisionals dels assajos.Els estudis sobre l'adaptació de les vacunes a les noves variants encara són molt preliminars: la Universitat de Ginebra, les dades de la qual ha citat Siegrist, no maneja dades en aquest cas amb les de Pfizer i Moderna, però la de AstraZeneca podria caure al 22% en relació amb el cep sud-africà.Davant tots els dubtes que estan sorgint en les últimes setmanes, Siegrist ha afirmat que en molts països no hi haurà opció per a triar entre les unes o les altres, i «és millor vacunar-se amb una que doni poca protecció que no tenir cap protecció per esperar que arribin vacunes noves».L'experta s'ha mostrat ara com ara poc partidària d'immunitzar als nens amb les noves vacunes, ja que els assajos clínics s'han fet majoritàriament amb adults, i atès que la covid-19 sol manifestar-se amb símptomes moderats o lleus en les franges d'edat més baixes.L'experta preveu que la humanitat «no es deslliurarà completament del virus, haurà de conviure amb ell», encara que ha vaticinat que, en el millor escenari, acabarà circulant sobretot en població de baix risc, sent llavors important protegir col·lectius vulnerables, com a persones grans o malalts crònics.