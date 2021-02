Rebre un missatge de Whatsapp de 1970

Alguns usuaris rebien missatges de veu, vídeos o trucades perdudes amb la data '1 de gener de 1970'

Actualitzada 09/02/2021 a les 18:20

L'aplicació de missatgeria instantània més utilitzada del món, Whatsapp, és notícia per un error que sembla ciència-ficció: alguns usuaris han rebut missatges des de 1970. Aquests 'viatges en els temps' de Whatsapp no són més que un error en el calendari de l'aplicacióAlgunes imatges compartides per usuaris de Whatsapp en diferents xarxes socials mostren com rebien missatges de veu, vídeos o trucades perdudes amb la data '1 de gener de 1970'.En un fòrum d'internet sobre tecnologia, Whatsapp va confirmar que estaven al corrent del problema, tot i que encara no s'ha produït cap declaració pública al respecte, el problema podria resultar un perill per la privacitat de les dades dels usuaris.Segons un informa de Gizmodo, el problema podria ser que el rellotge que utilitza Facebook (que forma part de Whatsapp) es podria haver reiniciat, ja que utilitza la data 1 de gener de 1970 com la data límit en la qual començar a comptabilitzar els dies.De moment, s'espera una actualització de l'aplicació que corregeixi el problema.