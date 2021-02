Tenen cinc vegades més probabilitats de ser hospitalitzades i deu vegades més probabilitats de morir

Actualitzada 09/02/2021 a les 15:14

Les persones amb síndrome de Down són genèticament susceptibles a la covid-19, segons un estudi del Centre de Regulació Genòmica (CRG), que ha revelat els factors genètics que poden exposar o protegir aquestes persones de la infecció per SARS-CoV-2, així com el seu pronòstic.Els resultats d'aquest estudi, que publica la revista Scientific Reports, reforcen les conclusions de treballs independents previs que mostraven un risc de mortalitat de covid-19 deu vegades major en persones amb síndrome de Down, i aporta més proves que donen suport a les demandes per vacunar prioritàriament a aquestes persones per ser més vulnerables.Els investigadors del CRG han analitzat les dades transcriptòmics de la síndrome de Down disponibles per descobrir alteracions que poguessin estar relacionades amb la infecció per SARS-CoV-2 i la progressió de la malaltia de la covid-19.Així, han descobert que TMPRSS2, un gen que codifica un enzim fonamental per impulsar l'entrada de SARS-CoV-2 en les cèl·lules humanes, tenia nivells d'expressió un 60% més alts en persones amb síndrome de Down, ja que aquest gen està situat en el cromosoma 21, del qual les persones amb Down tenen tres còpies.També han descobert nivells més alts d'expressió per a CXCL10, un gen que afavoreix una inflamació descontrolada, provocant que el sistema immunològic ataqui a les seves pròpies cèl·lules pulmonars.Aquest fenomen, conegut com a tempesta de citocines, és una de les principals causes d'hospitalització i mortalitat per la covid-19.Els autors plantegen que això pot implicar que les persones amb síndrome de Down siguin més susceptibles a complicacions a llarg termini, com la fibrosi pulmonar.L'estudi apunta que les persones amb síndrome de Down també poden ser susceptibles a infeccions bacterianes després d'haver passat la covid-19, ja que els investigadors han trobat que les cèl·lules trisòmiques expressen baixos nivells de NLRP3, un gen fonamental per a mantenir l'homeòstasi contra les infeccions patògenes.No obstant això, l'estudi també ha trobat senyals que mostren que les persones amb Down tenen una resposta a l'interferó extremadament activa, una defensa innata de primera línia que deté la replicació viral dins de les cèl·lules.Dos dels gens relacionats amb la resposta a l'interferó, IFNAR1 i IFNAR2, es troben també en el cromosoma 21.Una enquesta recent de la societat internacional Trisomy 21 Research Society va concloure que les persones amb síndrome de Down majors de 40 anys tenen un augment substancial del risc de mortalitat i un altre estudi publicat en la revista científica Annals of Internal Medicine assenyalava que les persones amb Down afectades per covid-19 al Regne Unit tenen cinc vegades més probabilitats de ser hospitalitzades i deu vegades més probabilitats de morir.«Aquests estudis previs demostren una associació entre la síndrome de Down i una major mortalitat per covid-19, però no han demostrat una interpretació causal directa», ha assenyalat Mara Dierssen, cap de recerca de Neurobiologia Cel·lular i de Sistemes en el CRG i autora de l'estudi.«En conjunt, considerem que les persones amb síndrome de Down majors de 40 anys o amb comorbilitats importants són altament vulnerables des del punt de vista mèdic, tant en l'etapa d'infecció com per al pronòstic després de sofrir les tempestes de citocines», segons Dierssen, expresidenta de la Trisomy 21 Research Society.Per tot això, Dierssen defensa que «les persones amb síndrome de Down han de ser incloses urgentment en els grups prioritaris de vacunació contra la covid-19».L'equip validarà els seus resultats amb nous estudis utilitzant models de ratolí per a síndrome de Down per estudiar les dianes identificades en aquest estudi.