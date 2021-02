La viròloga Margarita del Val: «La immunitat col·lectiva és encara una entelèquia»

La viròloga considera que es necessita la vacunació d'entre un 60-70% de la població amb una vacuna que protegeixi totalment del contagi

Actualitzada 09/02/2021 a les 18:06

La viròloga Margarita del Val considera que la immunitat col·lectiva enfront de la covid-19 «és encara una entelèquia: per aconseguir-la necessitarem la vacunació d'entre un 60-70% de la població amb una vacuna que protegeixi totalment del contagi, quelcom que sembla que encara no tenim».En una videoconferència organitzada per Fundació Ibercaja, en el marc del seu cicle 'Reptes per al futur', la viròloga i immunòloga madrilenya ha explicat que quan tinguem vacunes que evitin que ens infectem, és a dir, que el virus es multipliqui a la nostra nasofaringe, serà quan puguem controlar la pandèmia.Segons ha relatat la investigadora del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC), els assajos preclínics amb animals de les vacunes que estan ara mateix en el mercat van demostrar que protegien molt bé dels símptomes del coronavirus, però que no evitaven la multiplicació del virus a la nasofaringe d'aquests animals.«Podem esperar que en les persones tampoc hi hagi aquesta protecció i, per tant, no sabem si protegeixen del contagi», ha comentat Del Val, qui ha aclarit que en l'actualitat no se sap encara si les persones vacunades multipliquen el virus com qualsevol asimptomàtic, en menor grau o, per contra, no contagien en absolut.En qualsevol cas, davant aquesta incògnita que només es podrà resoldre amb el temps, ha avançat una altra notícia encoratjadora: altres vacunes que poden anar arribant sí que van demostrar una protecció total en animals, és a dir, evitaven els contagis.Les vacunes disponibles ara mateix estan dissenyades per «protegir del patiment», en les seves paraules, contra els símptomes de la malaltia, especialment, els més greus.Però la protecció del sistema sanitari i de l'economia del nostre futur passarà per vacunes que evitin que les persones vacunades, si es tornen a infectar, estiguin protegides tant dels símptomes com del contagi. I ho ha traduït al vocabulari que ja estem acostumats a tractar: que no siguin «asimptomàtics contagiosos».Per això, amb la situació actual i les opcions disponibles, l'objectiu és vacunar a totes les persones grans, amb malalties cròniques o que es troben «a primera línia».Pel que fa a aquestes persones que ja han rebut les seves dosis, la investigadora ha insistit que davant la falta d'evidència científica «ara com ara hem de comptar que les persones vacunades són contagioses».«S'han de protegir amb mesures de contenció, amb mascaretes, amb distància, amb no abraçar als néts... Ho sento, encara no, perquè no volem que ens contagiïn als altres», ha continuat, convidant, això sí, al fet que s'alliberin de la por a la mort que genera la situació, especialment, en els grups vulnerables.La viròloga ha advertit que hi haurà més onades, ja que segons els estudis d'immunitat a finals de novembre el 90% de la població era encara vulnerable.Davant això, a més del distanciament social o la mascareta, la «millor eina» és controlar la qualitat de l'aire, ventilant sovint.Un altre consell de la viròloga és mantenir el sistema immunitari «en el seu punt just», intentant seguir els consells d'una vida sana. Això inclou tornar a la dieta mediterrània, consumir menjar més saludable i menys elaborada i practicar exercici moderat.La científica ha parlat també sobre les vacunes espanyoles en desenvolupament, com la basada en material genètic que roman estable a temperatura ambient o una altra que avança més a poc a poc en ser «la més completa» a l'hora d'«entrenar al nostre sistema immunitari».També ha parlat sobre les que ja han arribat al nostre país, com AstraZeneca, que de moment no es posarà a majors de 55 anys. Aquesta vacuna és completament segura, ha manifestat, però com encara no hi ha dades dels assajos en la franja d'edat de majors d'aquesta edat, es retardarà el seu ús per a ells a l'espera de l'evidència científica.En concloure la xerrada, la immunòloga ha respost als dubtes d'alguns dels més de 500 espectadors que han seguit la conferència i ha insistit que les vacunes que existeixen al mercat són «segures i eficaces».