L'OMS i la Xina conclouen que el coronavirus és d'origen animal i va sorgir al desembre a Wuhan

Els experts han exposat les primeres conclusions de la seva investigació

Actualitzada 09/02/2021 a les 13:22





El cap de l'equip de l'OMS que investiga l'origen del virus, Peter Ben Embarek, ha dit que el «més probable» és que el primer contagi es produís a través d'un animal «intermediari» o que «directament saltés als humans». Tampoc descarta els productes animals congelats com a origen.



Els experts han detectat infeccions inicials a Wuhan no vinculades amb el mercat de Huanan, sospitós de ser l'epicentre de la pandèmia.



«No sabem quin rol va tenir exactament el mercat de Huanan», ha admès aquest dimarts Embarek en una roda de premsa després de la visita de l'equip investigador a Wuhan. «Com es va introduir el virus al mercat encara és una incògnita», ha remarcat Embarek.



Descarten l'accident de laboratori

Els investigadors de l'OMS veuen «extremadament improbable» la teoria sobre l'accident de laboratori per explicar l'origen de la covid-19. Si bé destaquen el fet que el virus s'identifiqués a prop dels laboratoris de l'Institut de Virologia de Wuhan, els experts consideren que les instal·lacions estaven en bon estat i que és «molt poc probable que s'escapés res». A més, neguen que estiguessin experimentant amb aquest virus.



«No existia el virus als laboratoris, per tant, no es podia escapar», ha afegit l'expert xinès, que reivindica «la qualitat» d'aquests centres científics xinesos. «El contagi detectat en visons i altres espècies de mustèlids suggereixen que aquests animals poden ser altres reservorios potencials», ha agregat Liang Wannian, cap de la delegació xinesa en la missió conjunta de l'OMS. L'equip va arribar el passat 14 de gener a Wuhan, ciutat considerada com l'epicentre de la pandèmia. Després de passar dues setmanes de quarantena, van poder visitar el mercat de mariscs de Huanan, on es van produir les primeres infeccions, i l'Institut de Virologia de Wuhan.

Els experts de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) que investiga l'origen del coronavirus ha determinat que el SARS-CoV-2 és d'origen animal i que «no hi ha evidència» que hi hagués transmissió abans de la seva detecció al desembre de 2019 a Wuhan. Tampoc no han trobat evidències prou sòlides com per concloure que procedeixi de ratpenats o de pangolins, tot i que els han identificat com a «candidats potencials».