Espanya supera els 3 milions de casos i suma una xifra rècord de defuncions des d'abril amb 766 morts

Andalusia continua al capdavant del nombre de contagis en 7 dies amb 22.516

Actualitzada 09/02/2021 a les 18:20

Espanya ha superat aquest dimarts els 3 milions de positius de covid-19 des de l'inici de la pandèmia, després que el Ministeri de Sanitat hagi informat de 16.402 casos nous. En concret, la xifra global és de 3.005.487 casos confirmats per proves diagnòstiques. La xifra de víctimes s'ha incrementat en 766 persones des de dilluns i ja són 63.061 els morts per la pandèmia a Espanya. Andalusia encapçala la xifra de contagis en els últims 7 dies amb 22.516 casos, seguida de Madrid amb 20.717 i el País Valencià amb 14.999. Més avall hi ha Catalunya (13.053) i Castella i Lleó (7.294). Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 549.577 casos. Just després se situa Catalunya amb 534.034 casos confirmats.