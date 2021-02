El 80% de persones que han superat la covid-19 presenten algun símptoma de forma persistent

Els més comuns són el cansament i el mal de cap

Actualitzada 09/02/2021 a les 17:13

El 80% de persones que han superat la covid-19 tenen almenys un símptoma de forma persistent. El cansament, mal de cap o la pèrdua de l'olfacte serien aquests símptomes que presentaven les persones que van passar la covid de forma lleu, uns símptomes que es mantenen en el 80% dels casos durant mesos.Així ho indica una investigació que ha analitzat un total de 48.000 persones contagiades, en la qual s'han utilitzat 18.251 publicacions mèdiques que tracten el tema dels símptomes persistents. Aquestes anàlisis s'ha publicat a la plataforma MedRxiv.En total s'ha treballat en 55 efectes a llarg termini en 47.910 pacients amb edats compreses entre els 17 i els 87 anys, als quals se'ls va sotmetre a un seguiment fins passats 110 dies després de la infecció.Més de la meitat (58%) presentaven cansament i gairebé la meitat mal de cap (44%). La resta de símptomes afectaven aproximadament a 1 de cada 4 pacients, símptomes com el trastorn d'atenció (27%) caiguda del cabell (25%) o sensació de falta d'aire (24%). Un percentatge molt menor van patir un ictus.La conclusió principal de l'estudi ha determinat que el 80% dels pacients infectats per SARS-CoV-2 han presentat un o més símptomes a llarg termini. Per tant, els autors de la investigació indiquen que s'hauria de vigilar als pacients més enllà de l'alta hospitalària o la prova PCR negativa, un cop superada la malaltia.